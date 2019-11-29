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Марина Пилия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета

Председателем Квалификационной коллегии судей Абхазии назначена Марина Пилия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Первое заседание нового состава Квалификационной коллегии судей Абхазии прошло в Сухуме в пятницу 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Марина Пилия назначена на должность председателя Квалификационной коллегии судей Абхазии, об этом сама Пилия рассказала корреспонденту Sputnik.

"Большинством голосов я была избрана председателем, заместителем председателя Квалификационной коллегии стала судья Верховного суда Абхазии Ада Касландзия, в должности секретаря утверждена Селма Джинджолия", - отметила Пилия.

Полномочия Квалификационной коллегии судей Абхазии регламентируются статьей 152 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти".

CC0
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По регламенту в ККС входят по два человека от судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, которые избираются на собрании судей путем тайного голосования. Также в Коллегию входят два представителя от Народного Собрания, их кандидатуры определяют депутаты Парламента, два человека от Администрации президента, которых назначает глава государства, и один представитель Абхазского госуниверситета - он избирается ученым советом АГУ. Все кандидатуры должны иметь юридическое образование.

В ККС вошли:

  • от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа
  • от Арбитражного суда – Кама Аристава и Людмила Амичба
  • от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая
  • от президента Абхазии – заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Шамба и министр юстиции Марина Пилия
  • от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.

Состав ККС из девяти человек назначается сроком на три года.

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Теги:
Суд, Абхазия


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