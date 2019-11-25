День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2019 году основному закону страны исполнится четверть века.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с судьями Конституционного суда накануне 25-летия принятия Конституции республики, сообщается на сайте главы государства.

Хаджимба поздравил собравшихся с Днем Конституции и напомнил об истории появления основополагающего закона страны.

"Одобрение Конституции на референдуме 3 октября 1999 года подтвердило выбор нашего народа о формировании свободного, демократического государства, субъекта международного права", - сказал Хаджимба.

Он отметил, что за четверть века Конституция Абхазии доказала свою жизнеспособность, сбалансированность и результативность.

"Есть вопросы конституционных реформ, они проводятся. Благодаря начальному этапу этой работы были созданы условия для того, чтобы появился Конституционный суд", - сказал президент.

Председатель Конституционного суда Нурий Тания в свою очередь привел данные о деятельности Конституционного суда.

"С момента формирования Конституционного суда в прошлом году нами рассмотрено 19 обращений. Из них по жалобам граждан – восемь, запросы судов и других организаций – семь, обращений – четыре. Хотелось бы отметить, что рассмотренные нами дела не имеют аналогов в других странах. В основном на первом этапе у нас больше решений, связанных с конституционным толкованием. В настоящее время у нас есть дела, которые находятся на завершающем этапе. Это вопросы соответствия уголовно-процессуальных норм Конституции" , - сказал Тания.

Спикер Народного Собрания – Парламента Валерий Кварчия, также присутствовавший на встрече с судьями, заявил, что Конституция закрепила результаты национально-освободительной борьбы нашего народа и Отечественной войны народа Абхазии.

© Foto/ presidentofabkhazia Выбор свободы: Хаджимба встретился с судьями накануне 25-летия Конституции

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