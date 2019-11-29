Районы Абхазии получат новые машины скорой помощи и автобусы

Машины скорой помощи, школьные и сельские автобусы были закуплены в рамках Инвестиционной программы содействия экономическому развитию Абхазии и по поручению главы республики.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Правительство Абхазии передало районам республики в пользование четыре машины скорой помощи и 14 автобусов в пятницу 29 ноября.

Четыре машины скорой помощи класса "А" на сумму пять миллионов 811 тысяч рублей будут переданы в больницы и станции скорой помощи Ткуарчалского, Галского, Очамчырского и Гагрского районов для работы в сельской местности.

"Машины оснащены минимальным необходимым инвентарем для оказания первой помощи, в них будут также интегрированы электрокардиографы и дефибрилляторы. Машины будут использоваться в труднодоступных районах, потребность в них достаточно высокая", - отметил министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Главный врач Галской районной больницы Георгий Шония отметил, что машина класса "А" была необходима для района, так как зачастую бригаде скорой помощи приходилось выезжать в отдаленные и труднодоступные местности. Имеющиеся машины зачастую не справлялись с задачей.

Новая машина скорой помощи станет третьей в автопарке Гулрыпшской районной больницы. По словам главврача учреждения Гурама Шоуа, автомобиль класса "А" уже давно был необходим для оказания помощи в районе.

"У нас очень большой район, мы должны обслуживать Кодорское ущелье. Эта машина была для нас в приоритете", - сказал он.

В рамках Инвестиционной программы содействия экономическому развитию Абхазии в районы республики было передано 14 сельских и школьных автобусов на сумму 31 миллион 781 тысяча рублей. Новый общественный транспорт получат Очамчырский, Сухумский, Гагрский и Гудаутский районы, по одному автобусу будет предоставлено Министерству просвещения Абхазии и Абхазскому государственному университету.

Передача школьных автобусов и карет скорой помощи © Sputnik / Акоп Кущян

Передача школьных автобусов и карет скорой помощи © Sputnik / Акоп Кущян

Передача школьных автобусов и карет скорой помощи © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Передача школьных автобусов и карет скорой помощи

"Тем самым мы практически закрыли проблемы, которые были у наших районных отделов образования. Сейчас во всех районах школьники могут легко ездить в школу и обратно", - отметил министр просвещения Абхазии Адгур Какоба.

В 2019 году по поручению президента Абхазии и решению сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией было закуплено в целом 76 автобусов на сумму 194 миллиона 662 тысячи рублей.

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