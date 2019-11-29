Первый "блин" не комом: новый сезон абхазской лиги КВН стартовал в Сухуме

Второй сезон Абхазской лиги КВН организаторы назвали многообещающе - "Дальше-больше". За выход в следующий этап сезона в первой игре боролись чемпионы прошлого года - сборная армянкой общины "Армянский двор", команда Ткуарчалского района "Дождевой удар", сухумские комики из команды "Авангард", впервые на сцену вышла школьная команда из Пицунды "Сейчас все будет".

Асмат Цвижба, Sputnik.

Всем привет и немного юмора

Первая игра сезона по традиции прошла в два этапа – приветствие и разминка. В рамках приветствия, в котором организаторы не стали ограничивать игроков определенной темой, команды должны были представить юмористическую сценку или короткие скетчи. Словом – что угодно, лишь бы рассмешить зрителя.

Первыми за эту задачу взялись ребята из "Армянского двора". Да не просто ребята, а чемпионы прошлого года. В этот раз, впрочем, как и в прошлый, армянская община решила подшутить над собой. По их мнению, в Абхазии армяне ассоциируются с кинзой, петрушкой и большим количеством детей в семьях.

"Мы, как кандидаты в президенты – нас очень много", - заявили юмористы из "двора". Впрочем, политический юмор пришелся по вкусу зрителям, которые аплодисментами оценили удачный каламбур юмористов.

Шутить о политике взялись не только армяне. Ткуарчалцы спели песню о "лайбе" нового мэра столицы и ее технических характеристиках, юмористы из Пицунды также объяснили выбор названия команды политическими мотивами.

"Ведь сейчас все будет - это фраза, с которой начинается любая предвыборная кампания", - объяснили они.

Ну, и куда же без предвыборных шуток про "железобетонно" и "я вас уверяю".

О стереотипах шутили не только армяне. Ткуарчалская команда рассказала зрителям, что у них в городе непослушных детей ставят в уголь. Самые восточные юмористы даже придумали серию новых мобильных тарифов: "галский" – для тех, у кого проблемы с гражданством и "я воевал" – для тех, кому нужно все и бесплатно. А песня "Хатуна-Манана" про типичных абхазских женщин бальзаковского возраста, любящих обсудить на досуге личную жизнь подруг, покорила зал.

Пели ткуарчалцы больше всех и им это неплохо удавалось. "Волна" смеха прошлась по залу, после кавера на песню "Мокрые кроссы".

"И пускай капает, капает с неба, хорошо, что в Ткуарчале есть хотя бы небо", - вот с таким оптимизмом к проблемам своего города подошли юмористы.

О достоинствах столицы Абхазии рассказывали сухумчане из команды "Авангард". По их мнению, только в Сухуме могли провести два кинофестиваля, не обладая кинотеатрами, а поезда на набережной встречаются чаще, чем на железнодорожном вокзале.

Коснулись столичные и темы проблем здравоохранения. Один из героев сценки признался, что остался в живых в одной из больниц Абхазии только благодаря тому, что его не тронули врачи.

По итогам первого конкурса лидером игры стала команда "Авангард" , самые низкие оценки получил "Армянский двор".

Здесь должна быть шутка

Смешно было не всегда. С импровизацией во время разминки игроки справились не так хорошо, как с заготовленным сценарием. По правилам они должны были отвечать на вопросы членов жюри, желательно смешно. На подготовку ответов давалось меньше минуты.

К такому взрослому испытанию готовы оказались далеко не все, на многие ответы зал отзывался неловким молчанием, а ведущий игры Михаил Гагулия даже сделал игрокам замечание и напомнил, что в КВНе должно быть смешно.

Член жюри Ардаш Овсепян сделал замечание армянской команде и отметил, что после чемпионства ребята сдали позиции, потеряли мотивацию и блеск в глазах. Как оказалось, фронтмен команды на разминке получил травму позвоночника и не смог выйти на сцену. Юмористам пришлось в экстренном порядке "перекраивать" сценарий.

В разминке победу одержали юмористы из Ткуарчала и Пицунды. По итогам двух конкурсов, команда ткуарчалский "Дождевой удар" и сухумский "Авангард" разделили первое место.

Однако, по решению организаторов в этом году в полуфинал пройдут все четыре команды, а в финал выйдут две команды, набравшие большее количество баллов в полуфинале. Голосовать за аутсайдеров можно будет с помощью смс.

Председатель жюри Михаил Цкуа отметил успех молодой команды из Пицунды, но не стал выделять любимчиков или ругать юмористов. По его словам, на подготовку материала командам далось полтора месяца, столько же им будет дано, чтобы придумать новые шутки к полуфиналу.

Читайте также: