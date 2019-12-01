Тестовый рейс: круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в Абхазию

В Сухумский порт "Князь Владимир" зайдет в 7:00 утра в понедельник 2 декабря. Столичный порт готовился принять круизный лайнер с конца сентября.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в тестовый рейс в Абхазию из Сочинского морпорта вечером в воскресенье, 1 декабря, об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

"Сейчас мы собираемся отработать всю процедуру, чтобы следующую навигацию запустить уже в полную силу. Команда отработает проход до Сухума, установку на рейд, швартовку к действующему причалу и пограничные процедуры. Это делается для того, чтобы туристам в следующем году было комфортно посещать Абхазию", - сказал Джиоев.

Уже в 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум.

Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

Круизный лайнер "Князь Владимир" Предоставлено: пресс-служба ООО "Черноморские круизы"

Круизный лайнер "Князь Владимир" Предоставлено: пресс-служба ООО "Черноморские круизы" 1 / 2 Предоставлено: пресс-служба ООО "Черноморские круизы" Круизный лайнер "Князь Владимир"

Ранее в интервью Sputnik Абхазия Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества судов.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В советское время морской порт столицы Абхазии принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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