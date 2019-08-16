Джиоев о заходе "Князя Владимира" в Сухум: очевидно, что маршрут будет востребован

Подготовка порта Сухума к заходу круизного лайнера "Князь Владимир" идет с опережением графика, сказал журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захарий Джиоев.

Абхазо-российская встреча по организации регулярного круизного сообщения между черноморскими портами двух стран прошла в Кабмине Абхазии в пятницу 16 августа.

"Сегодня мы с президентом Абхазии и премьер-министром обсудили планируемый в следующем году заход в Сухум круизного лайнера "Князь Владимир", давно готовим продолжение этой круизной линиии, которая уже несколько лет работает в России в азово-черноморском бассейне. Со следующего года мы планируем ее продлить. Очевидно, что это будет очень востребованное продолжение. Знаем, что многие этого хотят. В этом есть и историческая, и политическая ценности. Сегодня мы обсудили технические моменты и увидели, что в ближайшее время все вопросы будут сняты", - сообщил Джиоев.

Он отметил, что абхазская сторона в плане подготовки сухумской акватории идет с опережением графика.

"В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться, что и акватория, и сам порт готовы. Это нам даст возможность со следующего года до пяти судозаходов осуществлять в порт Сухума", - сказал Захарий Джиоев.

"Князь Владимир" сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, первый пробный круиз с заходом в Сухум состоится уже в этом году.

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

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