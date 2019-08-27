Китайские туроператоры заинтересовались круизами по Черному морю

Китайские туроператоры намерены осенью отправиться в круиз по Черному морю на лайнере "Князь Владимир".

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Ведущие туроператоры китайского города Чанту осмотрели круизный лайнер "Князь Владимир", сообщает компания-оператор "Черноморские круизы".

"В период "бархатного сезона" китайские специалисты по туризму хотят лично осмотреть черноморские города России, побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте и оценить круизный отдых вдоль Черноморского побережья", - говорится в сообщении.

С 15 августа 2019 года была открыта продажа круизов на навигацию 2020 года. Всего "Князь Владимир" совершит 35 рейсов с 1 марта по 31 октября 2020 года. В 2020 году "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. В тестовом режиме лайнер зайдет в Сухум в октябре 2019 года.

"Абхазское морское пароходство" и "Черноморские круизы" подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи 15 февраля.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

До сих пор "Князь Владимир" курсировал по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Гавань Сочи – отправная точка круизного маршрута.

На лайнере действует программа, по которой начать круиз можно в любом порту на маршруте. Кроме того, большая часть морских переходов выполняется в темное время суток, чтобы утром была возможность выйти в город и ознакомиться с местными достопримечательностями.

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