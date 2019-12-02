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МВД РА.

Пять министров за пять лет: кто возглавлял МВД Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении министра внутренних дел Гарри Аршба в понедельник 2 декабря.

За время президентства Рауля Хаджимба с 2014 года на должности главы МВД сменили друг друга пять министров.

В октябре 2014 года ведомство возглавил Рауль Лолуа, который с 2012 года был начальником ЦСН СГБ Абхазии. На посту министра внутренних дел Лолуа проработал недолго. В мае 2015 года он ушел в отставку по собственному желанию.

Сменил Рауля Лолуа Беслан Хагба, который уже в октябре 2015 года ушел в отставку.

Участники митинга оппозиции переместились к зданию МВД
© Sputnik
Зачем оппозиционеры штурмовали здание МВД в Абхазии

Следующим министром внутренних дел стал Леонид Дзапшба. Он продержался на посту чуть дольше своих предшественников. Но через девять месяцев, в июле 2016 года, Дзапшба был отстранен в результате девятичасового штурма здания МВД силами оппозиции, требовавшей его отставки из-за "ухудшения криминогенной обстановки и препятствования свободному волеизъявлению сотрудников МВД на референдуме" (10 июля 2016 года в Абхазии был назначен референдум по вопросу о доверии главе республике и о досрочных президентских выборах – ред.). После того как Дзапшба покинул пост главы МВД, он стал советником президента Абхазии по взаимодействию с правоохранительными органами.

Четвертый министр Аслан Кобахия возглавил структуру после серьезного политического кризиса, в центре которого оказалось ведомство. В бытность Аслана Кобахия на посту главы МВД в Приморском убили российского туриста Андрея Кабанова. Происшествие вызвало большой резонанс в республике. Убийство было раскрыто уже через восемь дней. Преступников братьев Даура и Адгура Джинджолия задержали и водворили в ИВС.

Заключенный в тюрьме
© Fotolia / BortN66
Приговор убийцам российского туриста Кабанова вступил в силу

12 октября 2017 года Аслан Кобахия оставил свой пост. Причины отставки Аслан Кобахия отказался комментировать.

После отставки Аслан Кобахия занял должность вице-премьера правительства.

12 октября 2017 года министром внутренних дел был назначен Гарри Аршба, который начал работать в системе МВД в 1990 году. Гарри Аршба проработал на посту главы МВД два года, за это время произошло несколько громких преступлений.

В апреле 2019 года в Сухумском районе был похищен гражданин Абхазии Омар Мерцхулава. 6 июля Мерцхулава совершил побег из плена. В этот же день оперативники задержали троих подозреваемых в преступлении, чьи имена не разглашали в интересах следствия. Позже МВД заявило еще о троих задержанных по этому делу. Среди них был и административно задержанный Анзор Тарба. 11 июля стало известно о его смерти в здании МВД. Предварительное следствие установило, что по отношению к Тарба применили физическое насилие, из-за чего он и скончался. На сотрудников Министерства внутренних дел завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей.

Другим резонансным делом июля стало убийство Айнара Квициниа и ранение его брата Леона Квициниа. Преступление произошло в центре Сухума. В убийстве заподозрили братьев Милана и Зураба Панцулая, которые были объявлены в международный розыск. Родственники убитого Айнара Квициниа в свою очередь захватили в заложники членов семьи Панцулая, а также подожгли дома их родственников. Правоохранительные органы завели дело по факту похищения двух мужчин, а также поджога домов.

© Sputnik
Стрельба в Сухуме: главное

22 ноября 2019 года примерно в 14:40 не менее четырех неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В результате происшествия погибли Алхас Авидзба и Астамур Шамба, еще трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, одна из пострадавших - официантка "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. В городе был объявлен план "Перехват". Но преступников до сих пор не удалось поймать.

2 декабря на площадь Свободы в Сухуме собрались более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие выдвинули требования министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку и покинуть страну. После они направились к Парламенту республики.

В этот же день президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

Временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики был назначен Леван Кварацхелия.



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