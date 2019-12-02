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Митинг у Парламента Абхазии завершился

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Более 300 человек собрались на митинг в понедельник 2 декабря в Сухуме с требованием освободить от должности министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Митинг у здания Парламента в Сухуме завершился, люди разошлись, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже сообщалось, что президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении от должности Гарри Аршба.

Представитель родственников убитого Алхаса Авидзба поблагодарил собравшихся и подчеркнул, что митинг носил мирный характер и не был направлен на применение силовых мер по отношению к власти.

"Также мы просим главу государства прислушаться к сотрудникам МВД и Ассоциации ветеранов МВД и спросить у них, кто будет достойной кандидатурой на пост министра внутренних дел. Не навязывать никого, а спросить у сотрудников, кто будет достоин. Нам нужен патриот государства, любящий свой народ и работу и не стесняющийся своей работы", - отметил он. 

В понедельник 2 декабря глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

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