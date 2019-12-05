Президент Абхазии внес на рассмотрение Парламента кандидатуру нового генпрокурора

Генеральный прокурор Абхазии назначается на должность и освобождается от должности Народным Собранием - Парламентом республики по представлению президента.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента представление о назначении на должность генерального прокурора республики Адгура Агрба, об этом сообщается на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия "О прокуратуре" вношу на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича", - говорится в сообщении.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности в понедельник 2 декабря.

2 декабря на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления, совершенного группой неизвестных лиц в Сухуме 22 ноября, в результате которого трое были убиты, Алхас Авидзба и Астамур Шамба скончались 22 ноября, а тяжело раненная в перестрелке Доминика Акиртава умерла 3 декабря, так и не приходя в сознание.

4 декабря министром внутренних дел был назначен Раули Смыр.

Адгур Агрба родился 15 января 1981 года. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года занимает должность заместителя генпрокурора Абхазии – военного прокурора.

Адгур Агрба стал четвертым генеральным прокурором Абхазии за время президентства Рауля Хаджимба с 2014 года.

© Foto / пресс-служба генеральной прокуратуры РА Адгур Агрба

Генеральный прокурор Абхазии назначается на должность и освобождается от должности Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по представлению президента.

Если предложенная президентом кандидатура на должность генпрокурора не получает требуемого количества голосов, то президент в течение 30 дней представляет новую кандидатуру.

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