Рауль Хаджимба представил коллективу МВД Абхазии нового министра

Глава государства подписал указ о назначении министра внутренних дел Абхазии в среду 4 декабря. Раули Смыр сменил на посту главы МВД Гарри Аршба, который занимал должность с 2017 года.

СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра внутренних дел Абхазии Раули Смыр в четверг 5 декабря.

Президент подчеркнул, что отставка экс-министра внутренних дел Гарри Аршба связана с невыполнением сроков раскрытия преступления, совершенного в Абхазии 22 ноября.

"Ходят разговоры, что было дано всего три дня на раскрытие преступления. Я работал в правоохранительных органах и хорошо знаю, что такое три дня и что такое процесс раскрытия преступления. Предыдущий руководитель был не самым худшим, но те поручения, которые были даны на Совете безопасности, должны были быть отработаны им по горячим следам. Этого не было сделано, а общество ждало результатов. По этим причинам были сделаны выводы, и пусть никто не рассказывает, что повлияло общественное давление", - объяснил Хаджимба.

Хаджимба отметил, что первоочередная задача нового министра внутренних дел – раскрытие преступления, совершенного на набережной Сухума 22 ноября, и наказание ответственных за это лиц. Глава государства указал на отсутствие согласованности и взаимодействия между правоохранительными структурами республики, призвав другие ведомства оказать поддержку МВД.

Раули Смыр родился в селе Куланырхуа Гудаутского района в 1953 году. Более 20 лет трудится в органах внутренних дел Абхазии. До назначения на должность министра долгое время возглавлял Управление общественной безопасности МВД республики.

В марте 2018 года полковник милиции Раули Смыр "за многолетнюю службу в органах внутренних дел Республики Абхазия и высокий профессионализм" был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Герой Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Раули Смыр. Министр МВД РА

В понедельник 2 декабря на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба.

Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Временно исполняющим обязанности главы МВД был назначен Леван Кварацхелия.

В понедельник 2 декабря Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Читайте также: