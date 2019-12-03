Кварчия: ситуацию в Абхазии один прокурор не изменит, нужно исправлять всем вместе

Внеочередное заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в понедельник 2 декабря.

Парламент Абхазии одобрил представление президента республики об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Спикер Парламента напомнил, что после громкого преступления в Сухуме, которое было совершено группой неизвестных лиц 22 ноября, президент страны поставил задачу перед правоохранительными органами раскрыть преступление в установленные сроки. Понедельник 2 декабря был крайним сроком.

"За это время было раскрыто одно преступление – похищение человека… Мы не можем раскидываться кадрами. Мы небольшая нация, и у нас мало выбора. Эти два руководителя были опытными и пользуются уважением людей. Наверное, не все могут решить руководители ведомств. Мы сами должны меняться. Мы, наша психология, наше мировоззрение с окончания войны сильно изменились. Сегодня некоторые готовы петь дифирамбы преступникам, сочиняют им песни, стихи. Мы очень сильно изменились. Одна прокуратура не выстоит в этой войне, не может дело довести до конца. Давайте все вместе исправлять ситуацию", - заявил Валерий Кварчия.

Днем в понедельник 2 декабря на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Указом президента временно исполняющим обязанности министра внутренних дел республики назначен Леван Кварацхелия.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе тяжело раненная Доминика Акиртава. Состояние девушки остается крайне тяжелым, она находится в реанимации республиканской больницы.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизнь вне опасности.

23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

Читайте также: