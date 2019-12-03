Гуния о ситуации в Абхазии: каждому решать вопросы с оружием, как Робин Гуд, неправильно

Председатель комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Илья Гуния в эфире радио Sputnik прокомментировал необходимость отставки руководства МВД и Генеральной прокуратуры Абхазии после резонансных преступлений.

Гуния отметил, что в Абхазии обострилась криминогенная ситуация.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе тяжело раненная Доминика Акиртава, спустя 12 дней она скончалась.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизнь вне опасности.

23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии. Уголовное дело до сих пор не раскрыто.

"Если посмотреть статистику, то в стране не раскрыто ни одно резонансное преступление. Не раскрыто ни одно похищение людей. Статистика делается только на тех, у кого изъяли коноплю в небольшом количестве… Правоохранительные органы должны работать не для того, чтобы просто делать статистику. Резонансные дела всегда на слуху. Если мы их не раскрываем, то это большая проблема. Последнее событие стало последней каплей для правоохранительных органов, которые не отреагировали", - считает Гуния.

По его мнению, собраться на митинг людей заставила ситуация, которая вышла из-под контроля.

"Мы не можем пустить на самотек разборки на улице. Мы не можем допустить, чтобы начались фамильные разбирательства. Если государство не реагирует на эти вещи, то все это уйдет в другое русло. Тогда мы, как Робин Гуд, возьмем оружие в руки, и каждый будет решать свой вопрос, это неправильно. Так мы потеряем государство", - отметил парламентарий в эфире радио Sputnik Абхазия.

2 декабря президент Абхазии провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

Парламент Абхазии одобрил представление президента республики об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

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