Президент Абхазии освободил от должности и.о. главы Галского района

Темур Надарая был назначен главой администрации Галского района в 2014 году, после инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба в октябре 2019 года и ухода правительства в отставку был в должности исполняющего обязанности главы района.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Темура Надарая от должности исполняющего обязанности главы Галского района, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Надарая Темура Хухутовича от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Исполняющим обязанности главы района назначен указом президента Омар Бганба.

Темур Надарая был назначен на должность главы администрации Галского района в 2014 году. В октябре 2019 года, после инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба и ухода Правительства в отставку Надарая находился в должности и.о. главы района.

Надарая - выпускник Донецкого высшего военно-политического училища, по образованию историк-обществовед. В 1990 году по окончании университета он работал преподавателем истории в родном селе Моква. В годы Отечественной войны народа Абхазии Надарая был заместителем командира Гагрского батальона, а после войны преподавал на военной кафедре Абхазского государственного университета. Надарая – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. В 2018 году за активную общественно-политическую деятельность был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

Омар Адгурович Бганба родился 26 августа 1969 года в городе Ткуарчал. В 1985 году окончил Арасадзыхьскую среднюю школу.

С 1987 по 1988 год служил в Советской армии.

С 1989 по 1996 год учился в Московском автомобильно-дорожном институте.

С 2007 по 2016 год осуществлял коммерческую деятельность, был гендиректором ООО "Скорпион".

С 2016 года по 5 декабря 2019 года возглавлял администрацию поселка Гулрыпш.

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