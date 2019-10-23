Глунчадзе о бюджете Галского района на 2020 год: в основном на зарплаты

Заведующая финансовым отделом администрации Галского района Абхазии Нина Глунчадзе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, каким будет бюджет района в 2020 году и как распределяются средства.

Районные администрации завершают подготовку главных финансовых документов на будущий год. В Галском районе с цифрами уже определились. Заместитель главы района по экономическим вопросам и заведующая финансовым отделом Нина Глунчадзе сообщила Sputnik Абхазия, как изменится бюджет по сравнению с текущим годом и за счет чего могли бы увеличиться поступления в казну района.

202 миллиона 461 тысяча рублей – таким определен бюджет Галского района на 2020 год, сообщила Глунчадзе.

"Из них местные доходы – 57 миллионов 461 тысяча рублей, 145 миллионов – дотации из республиканского бюджета. По сравнению с текущим годом увеличение бюджета идет где-то на один миллион рублей. Дотация остается той же самой… Беда Галского района в том, что нет никаких резервов, потому что нет никаких производств, ничего не открывается. В основном малый бизнес, торговля и бюджетные учреждения. Только на заработную плату из всего районного бюджета идет 168 миллионов рублей, из которых 148 миллионов забирает здравоохранение, образование и культура. На все остальные разделы бюджета и все местные расходы у нас остается всего 54 миллиона – вот такая у нас картина", - сообщила Нина Глунчадзе.

По ее словам, пока не намечается никаких перспектив по открытию производств в Галском районе.

"Все зависит от инвестора. Инвесторы в район пока идут очень неохотно. Есть какие-то субъективные причины, наверное, сказывается и близость границы. А без вложений, без поступления инвестиций здесь невозможно обойтись", - отметила финансист.

Нина Глунчадзе считает, было бы неплохо, если бы в Гале открылся хотя бы один консервный завод, что стало бы большим подспорьем и в сфере организации рабочих мест, и в плане доходов района.

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