Посадить дерево и построить город: как на набережной Сухума выросли пальмы

На Сухумской набережной начали высадку пальм, подаренных столице и.о. главы города Каном Кварчия. 61 нитеносную вашингтонию завезли в республику из Италии.

Кан Кварчия воспользовался правом первой пальмы и лично посадил дерево на набережной Сухума.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Самые красивые пальмы к нам сюда, - с улыбкой обращаются к рабочим сотрудницы одного из магазинов на первом этаже гостиницы "Ориенталь".

- Все пальмы красивые, – отвечает сотрудник компании-поставщика "Ашта-груп" и продолжает измерять лунку для нитеносной вашингтонии.

На набережной Сухума с утра четверга 5 декабря начали работы по высадке пальм нитеносной вашингтонии. Деревья подарил Сухуму и.о. главы администрации города Кан Кварчия.

Саженцы, несмотря на то, что ввоз пальм в Абхазию временно запрещен, привезли из Италии.

"Администрация города получила отдельное разрешение на покупку и завоз пальм из Италии. Закупками занималась компания "Ашта-груп", которая и отобрала, и привезла пальмы", – поясняет заместитель начальника коммунального управления администрации Сухума Елена Атепина и приглашает пройти к колоннаде и лично поговорить с кандидатом биологических наук, директором "Ашта-груп" Асидой Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по высадке пальм нитеносной вашингтонии на набережной Сухума

- Я нас всех поздравляю, – встречает Агрба.

Для ботаника озеленение Сухума – знаменательное событие, скрыть радость за родной город сложно.

"Я надеюсь, что все наши горожане, у которых есть возможность, возьмут пример с Кана Валерьевича. Да, государство должно преображать страну, но и мы, горожане, должны помогать, мы уже должны создать фонд города и возродить былую славу Сухума как самого чистого и зеленого, – считает она.

Пальмы, как заверяет поставщик, очень хорошего качества, выбирали тщательно. Все саженцы сертифицированы, пролечены и проверены фитосанитарными службами.

Для совершения посадок благоволила и погода. С утра в Сухуме солнце, +10 градусов тепла.

"Погода по-весеннему теплая. Все нам на руку, как говорится. Ребята работают очень хорошо. Мы привезли пальмы. Посадками непосредственно занимается "Зеленое хозяйство", им помогают наши сотрудники, которые проводят замеры лунок. Все делают очень грамотно", – продолжает Асида Агрба.

Прежде чем подготовить лунки для пальм, рабочим пришлось разобрать плитку на набережной, вытащить из земли строительный мусор, сделать дренаж и засыпать необходимый для саженцев грунт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по высадке пальм нитеносной вашингтонии на набережной Сухума

"Сначала засыпали слой удобрения, затем слой грунта и только потом сажаем пальмы. Мы не только сажаем пальмы, но и берем на себя обязательства контролировать ситуацию с пальмами и обеспечивать их лечением, если в этом будет необходимость", – отмечает кандидат биологических наук.

Право первой пальмы

Вскоре рабочие завершают подготовку лунок. Но высадку пальм решают отложить до приезда и.о. главы Сухума Кана Кварчия, который приезжает буквально через несколько минут.

Первая вашингтония достается гостинице "Ориенталь". С помощью подъемного крана дерево доставляют до места высадки. Кан Кварчия берет лопату, но прежде чем начать засыпать землю, произносит: "Пусть наша Абхазия всегда процветает". Под общие аплодисменты на набережной "вырастает" первая пальма.

"Сегодня мы высадили первую пальму. Надеюсь, она будет не последняя. Уверен, что моему примеру последуют многие сухумчане, те, кто любит свой город. Если люди, которые имеют возможность это сделать, поддержат в таких благих делах, то мы будем только рады", - отмечает он.

Кварчия добавил, что при заказе саженцев получился небольшой просчет. Для озеленения набережной не хватило 12 пальм.

"Но нам на помощь пришел Даур Заурович Ардзинба. Недостающие пальмы он будет от себя покупать столице. Уже такая первая существенная поддержка есть", - подчеркнул Кварчия.

От "Пингвина" до драмтеатра

Прежде чем начать делать дренаж на площади перед Госдрамтеатром, коммунальщикам пришлось провести работы по водоотводу у фонтанов с грифонами.

"Вода от фонтана всегда выходила на проезжую часть, потому что на дне резервуара не было герметичности. Сейчас мы наладили систему водоотведения. Вода от фонтана теперь выходит в ливневую канализацию, которая проходит по улице Пушкина. Все сделано с соблюдением всех правил, с учетом уклона. Теперь вода не будет просачиваться на тротуар и проезжую часть. Сейчас все работы проведены. Мы готовим лунки для пальм перед драмтеатром", – добавила Атепина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по высадке пальм нитеносной вашингтонии на набережной Сухума

Всего на набережной Сухума до конца 2019 года от кафе "Пингвин" до площади перед Абхазским государственным драмтеатром посадят 73 пальмы.

По словам заместителя начальника коммунального управления администрации Сухума Елены Атепиной, вдоль набережной уже готовятся лунки для саженцев.

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