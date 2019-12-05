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Южная Осетия ратифицировала Соглашение об автомобильном сообщении с Абхазией

© Sputnik / Наталья Айриян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Соглашение между правительством Южной Осетии и правительством Абхазии о международном автомобильном сообщении было подписано 25 июня 2019 года в рамках рабочего визита югоосетинской делегации в Сухум.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Парламент Южной Осетии ратифицировал межправительственное Соглашение между РЮО и Абхазией о международном автомобильном сообщении в четверг 5 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данное Соглашение регулирует перевозку пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между РЮО и Абхазией, транзит через их территории, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в обоих государствах", - отметил председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев.

Председатель Комитета также добавил, что первые перевозки между обоими государствами станут возможны после принятия Соглашения.

Планируется, что маршрут Цхинвал-Владикавказ-Сухум будет курсировать круглый год.

Между Абхазией и Южной Осетией действует Договор "О дружбе и сотрудничестве", подписанный в 2006 году.

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