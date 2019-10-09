На генетическом уровне: Бибилов об отношениях Абхазии и Южной Осетии

Развитие отношений Абхазии и Южной Осетии, интеграция с Россией и ситуация на границе с Грузией - на все эти вопросы президент Южной Осетии ответил в эксклюзивном интервью с корреспондентом Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Исторические отношения

Отношения между Южной Осетией и Абхазией имеют глубокие исторические корни. Именно с этого начал интервью с корреспондентом Sputnik Абхазия президент республики Анатолий Бибилов.

"По историческим меркам это многовековая дружба наших народов. Я помню, как дедушка постоянно мне говорил, что абхазы – наши братья. Эти добрые и братские отношения у абхазов и осетин можно сказать на генетическом уровне. И мне очень приятно сегодня находиться здесь, в Абхазии, это для меня честь. Конечно же, я искренне желаю развития и процветания абхазскому народу", – признался Бибилов.

Бибилов назвал Абхазию райским уголком, и выразил надежду, что республика и впредь будет развиваться.

"Мы все прекрасно понимаем, что Абхазия – райский уголок на земле. Думаю, что этот райский уголок будет развитым и комфортным для жителей и гостей Абхазии. И, конечно же, уверен, что желание народа по развитию, будут претворены в жизнь в бытность Рауля Джумковича", – подчеркнул Югоосетинский президент.

По словам Бибилова, абхазское общество достигло политической зрелости, и доказательством тому - решение всех острых вопросов "не на улице, а в суде".

Интеграция с Россией

Южная Осетия заинтересована в максимальной интеграции с Россией, вплоть до ее вхождения в состав РФ. Анатолий Бибилов напомнил, что еще в 2015 году между двумя странами был подписан договор "Об интеграции и сотрудничестве".

"И я думаю, что сегодня абсолютно очевидны результаты предпринятых в этом направлении шагов. Например, на сегодняшний день гражданин Южной Осетии может находиться на территории России сколько угодно, тогда как раньше ему каждые 90 дней приходилось пересекать границу. То есть гражданин Южной Осетии в России максимум чувствует себя гражданином России и не волнуется за то, что ему завтра-послезавтра нужно срочно пересекать границу. Это все говорит о том, что интеграционные процессы развиваются", – отметил президент.

Грузия говорит, но не делает

Анатолий Бибилов прокомментировал и ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии.

"Я уверен, что, если бы Грузия подписала меморандум о неприменении силы, сегодня у нас не было бы такой ситуации на границе возле села Уиста. К сожалению, на сегодняшний день грузины не несут ответственность, и западные коллеги их не призывают к ответу за те провокации, которые они делают. Я все-таки надеюсь на разум грузинских политиков и европейских наблюдателей, и на то, что в итоге Грузия снимет этот пост в селе Уиста. Это абсолютно логическое решение. Это не способствует ни диалогу, ни дискуссиям между Южной Осетией и Грузией", – заявил Бибилов.

Глава Югоосетинской республики напомнил, что сейчас в Женеве проходит очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Однако Южная Осетия не ждет от Женевских дискуссии каких-либо изменений.

"Дискуссии – это просто разговор. А разговариваем мы на этой площадке уже 11 лет. И, конечно, хотелось бы, что эти встречи не оставались просто разговорами, а чтобы была содержательная часть этих дискуссии, чтобы там делались конкретные дела и решались конкретные вопросы. Мне бы хотелось, чтобы на Женевских дискуссиях, наконец-то, Грузия подписала меморандум о неприменении силы", – признался Анатолий Бибилов.

Он также добавил, что грузинское правительство постоянно говорит, что хочет решить вопросы с Абхазией и Южной Осетией, однако на деле Грузия не принимает никаких конкретных шагов в этом направлении.

"Слова президента Грузии о том, что она хочет решить вопросы с Абхазией и Южной Осетией совершенно расходятся с действиями. Это свидетельствует о том, что Грузия по-прежнему остается страной, которая говорит, но ничего не делает. Никаких изменений в отношениях между Южной Осетией и Грузией не будет, пока не поменяется тон Грузии по отношению к Осетии, Абхазии, России. А тон не поменяется, пока грузины не перестанут иллюзорно относиться к проблемам, которые есть в самой Грузии, к вопросам суверенитета Южной Осетии и Абхазии", – добавил Анатолий Бибилов.

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