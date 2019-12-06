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Первый поход: новобранцев ЮВО научат стрелять из гранатометов в Абхазии

Пресс-служба Южного военного округа РФ
В Абхазии
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В учебных мероприятиях участвует около тысячи военнослужащих, полевой выход подразделений продлится до конца декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Новобранцы мотострелковых подразделений Южного военного округа российской армии приступили к первому в новом учебном году полевому выходу в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
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"В ходе мероприятий в условиях горно-лесистой и прибрежной местности республики на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие получат навыки оборудования полевых лагерей и маскировки огневых позиций. Молодые солдаты усвоят азы тактической, разведывательной и огневой подготовки",  - сообщили в пресс-службе.

Полевой выход подразделений продлится до конца декабря и завершится выполнением новичками первых упражнений контрольных стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматических гранатометов АГС-17 и другого стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие около одной тысячи военнослужащих, из которых более 200 человек – новобранцы, призванные на военную службу в октябре-ноябре текущего года.

Задействовано более 150 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и машины связи на базе бронетранспортеров БТР-80.

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Теги:
Абхазия, Южный военный округ


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