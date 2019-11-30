Осенний призыв: новобранцы абхазской армии приняли присягу

Осенняя призывная кампания 2019 года началась в Абхазии 22 октября и продлится по 28 декабря.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Новобранцы абхазской армии, призванные в осеннем призыве, приняли военную присягу, рассказал в интервью Sputnik начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц.

"Традиционно, на плацу Минобороны в присутствии родителей, руководства Министерства обороны новобранцы приняли присягу, призывники проходили курс молодого бойца с 22 октября по 30 ноября", - отметил он.

Подготовка в учебном центе позволяет новобранцам лучше адаптироваться в воинских частях, где они будут принимать участие в тактических учениях и полевых выходах артиллерийских подразделений, подчеркнул Барциц.

"В стенах учебного центра они проходят общевойсковую подготовку, это строевая, физическая, огневая подготовка, также новобранцы изучают военную технику", - отметил Барциц.

Новобранцы принимали присягу в присутствии первого заместителя министра обороны, генерал-полковника Беслана Цвижба.

56 новобранцев согласно указу министра обороны распределены по воинским частям и отдельным подразделениям минобороны. Осенняя призывная компания в абхазскую армию началась 22 октября и продлится до 28 декабря.

На службу в войска Абхазии призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.

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