Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

Запрет установлен с целью обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" в пятницу 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии.

"Запретить заготовку елей и пихт для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы", - говорится в распоряжении.

Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.

Районным администрациям и столичным властям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

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