Забота об экологии: Роскачество дало совет по выбору новогодней елки

Эксперты оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок для окружающей среды, а также дали советы, где их лучше приобрести и на что обратить внимание при выборе дерева.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку. Эксперты Роскачества отмечают, что деревья, продающиеся на специализированных елочных базарах, выращиваются в питомниках. Это не наносит ущерба экологии, в отличие от незаконной вырубки. При этом выращивание десяти елок в питомнике наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.

"Урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП", - сообщается в материалах организации.

В Роскачестве советуют покупать елку в лесничествах, магазинах и на елочных базарах. Дешевле всего стоят сосны, так как растут быстрее. Минус – большое количество смолы. Ель – классическое новогоднее дерево, но ее иголки быстрее осыпаются.

В продаже можно найти также нормандские ели и датские пихты. Они стоят дольше, но и стоят дороже.

Во время выбора елки нужно потрогать ветки, которые должны быть эластичными. Ствол должен быть покрыт иголками. Если разломить хвоинки в руке, появится характерный приятный аромат. Стоит обратить внимание и на срез ствола – если там есть широкая темная кайма, дерево простоит недолго.

Перед установкой елки рекомендуется подержать ее несколько часов в ванной, чтобы очистить от возможных насекомых и паразитов. Потом нужно зачистить от коры нижнюю часть ствола и встряхнуть несколько раз, чтобы насекомые упали.

"Чтобы продлить ей жизнь, лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина", – посоветовали в Роскачестве.

Свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна – почти 12 дней.

Легальный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, а также упаковочный материал и книга отзывов и предложений, отмечается в сообщении.

Читайте также: