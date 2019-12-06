Бесплатные каток и кинотеатр: как в Сухуме готовятся к Новому году

Главная елка на Новый год будет та же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.

йСУХУМ, 6 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Бесплатные искусственный каток и открытый кинотеатр установят на площади Свободы в Сухуме к Новому году, сообщила корреспонденту Sputnik Абхазия советник и.о. главы Сухума Ирина Заркуа.

"Госкомитет по молодежи и спорту в этом году предложил поставить искусственный каток. Искусственное покрытие очень похоже на настоящий лед. Каток бесплатно предоставляет Госкомитет по молодежи и спорту и администрация города Сухум. Каток будет работать с 27 декабря до 7 января", – уточнила Заркуа, отметив, что коньки, возможно, тоже будут бесплатными.

В Госкомитете по молодежи и спорту уточнили, что каток искусственный, синтетический, площадью 10 на 20 метров.

С 26 декабря начнет работать открытый кинотеатр. На площади Свободы установят экран, на котором будут транслировать новогодние ролики, мультфильмы и фильмы.

Праздничные мероприятия на площади начнутся 26 декабря и будут организованы Управлением культуры администрации Сухума.

Установка елки на площади свободы © Sputnik

Установка елки на площади свободы © Sputnik

Установка елки на площади свободы © Sputnik

Установка елки на площади свободы © Sputnik 1 / 4 © Sputnik Установка елки на площади свободы

Также будет уголок, где можно купить чай, кофе и глинтвейн.

"Платным в этом году будут только чай, кофе и глинтвейн. Все будет сделано так, чтобы людям было мило, удобно и приятно там находиться. С 26 декабря Управление образования будет проводить детские интерактивы, а городской комитет по молодежи и спорту – квесты", – добавила Ирина Заркуа.

Елка в 2019 будет та же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Светодиодные огни на проспекте Леона

Светодиодными огнями украсят и главные улицы города – проспекты Леона и Аиааира.

Конструкция главной елки страны появилась на площади Свободы Сухума уже в начале декабря, саму елку оформят до 20 декабря.

В Новый год после часа ночи на площади Свободы начнется концерт с участием звезд абхазской эстрады, организованный Управлением культуры администрации Сухум. Также с 26 декабря во всех микрорайонах Сухума Управлением культуры будут проводится праздничные интерактивные мероприятия для детей.

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