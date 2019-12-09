Нового и.о. главы Галского района представили коллективу

Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Темура Надарая от должности исполняющего обязанности главы Галского района в четверг 5 декабря, назначив на его пост Омара Бганба.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Руководитель Администрации президента Абхазии Беслан Барциц представил нового и.о. главы Галского района Омара Бганба коллективу в понедельник 9 декабря, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

Барциц отметил, что за последние пять лет в районе улучшились показатели по нескольким направлениям.

"Не секрет, что пять лет назад, когда был назначен Темур Хухутович Надарая, ситуация в Галском районе, ее социально-экономическая составляющая, культура и образование были на другом уровне. Эти пять лет не прошли даром для Галского района. Район по своим возможностям выходит на лидирующие позиции. В 2014 году бюджет района был на уровне 119 миллионов. На 2019 год мы имеем более 200 миллионов", - сказал Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нового главу Гала представили коллективу администрации

Он отметил, что новый глава должен держать заданную его предшественником планку.

Экс-глава района Темур Надарая поздравил своего преемника, а также поблагодарил своих бывших сотрудников. Омар Бганба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. В интервью Sputnik Абхазия он рассказал, что на новой должности первым делом планирует встретиться с главами всех сел района и обсудить с ними проблемы жителей Гала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Омар Бганба

Омар Адгурович Бганба родился 26 августа 1969 года в городе Ткуарчал. В 1985 году окончил Арасадзыхьскую среднюю школу.

С 1987 по 1988 год служил в Советской армии.

С 1989 по 1996 год учился в Московском автомобильно-дорожном институте.

С 2007 по 2016 год осуществлял коммерческую деятельность, был гендиректором ООО "Скорпион".

С 2016 года по 5 декабря 2019 года возглавлял администрацию поселка Гулрыпш.

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