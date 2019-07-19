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Тимур Надарая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Надарая: Гал преображается благодаря трудолюбию жителей

Радио
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Глава администрации Гала Тимура Надарая в эфире радио Sputnik Абхазия сказал, что труд горожан и поддержка государства в комплексе преобразили город.

19 июля Гал отмечает День города. В 1993 году было принято решение переименовать местечко Гал в город.  
Празднование дня города Гал
© Sputnik / Акоп Кущян
День рождения по-восточному: Галу исполнилось 87 лет
 

"Город, это и жители говорят, он преображается, стал красивее, лучше и чище. Управление городского хозяйства получило технику еще два года назад, благодаря поддержки правительства, машинно-тракторные станции получили новую технику для обработки земли. На сегодняшний день не осталось ни одного клочка земли, который нужно было бы обработать. Новые автобусы были переданы в села. Труд горожан и поддержка государства в комплексе преобразили город и в целом весь район. Мы живем с надеждой на будущее", - отметил Надарая.  

По словам главы района Гал, самая главная проблема в городе - безработица.

"У нас отсутствуют серьезные предприятия, которые предоставили бы нам рабочие места. Я думаю, все это было связано с отсутствием безопасности в районе, но у нас большие надежды на особую экономическую зону, мы ждем инвесторов", - отметил Надарая в интервью Sputnik Абхазия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Тимур Надарая, Гал


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