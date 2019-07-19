Надарая: Гал преображается благодаря трудолюбию жителей

"Город, это и жители говорят, он преображается, стал красивее, лучше и чище. Управление городского хозяйства получило технику еще два года назад, благодаря поддержки правительства, машинно-тракторные станции получили новую технику для обработки земли. На сегодняшний день не осталось ни одного клочка земли, который нужно было бы обработать. Новые автобусы были переданы в села. Труд горожан и поддержка государства в комплексе преобразили город и в целом весь район. Мы живем с надеждой на будущее", - отметил Надарая.
По словам главы района Гал, самая главная проблема в городе - безработица.
"У нас отсутствуют серьезные предприятия, которые предоставили бы нам рабочие места. Я думаю, все это было связано с отсутствием безопасности в районе, но у нас большие надежды на особую экономическую зону, мы ждем инвесторов", - отметил Надарая в интервью Sputnik Абхазия.
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