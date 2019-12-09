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Троллейбусный парк

Троллейбусы и автобусы в Сухуме на Новый год будут работь круглосуточно

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Новый год 2020 (3)
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Руководство отдела транспорта администрации Сухума планирует продлить работу общественного транспорта и в праздничные дни, на случай если мероприятия будут заканчиваться после 22:00.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Общественный транспорт будет работать в режиме круглосуточного дежурства в новогоднюю ночь в Сухуме, об этом сообщается на сайте столичной администрации со ссылкой на начальника отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения Тимура Абгадж.

Отмечается, что автобусы работают на линии до 21:00, после 21:00 до 24:00 с интервалом в один час по городу ездит дежурный автобус, график движения новых автобусов в настоящее время регулируется.

Троллейбусы выходят на маршрут с 6:00 до 20:00 часов по трем направлениям: Новый район – Маяк, Старый поселок – рынок, Маяк – Тхубун.

Абгадж также рассказал, что разрабатывается схема движения общественного транспорта для зимнего времени до 22:00, а в летнее время до 23:00. На сегодняшний день общее количество автобусов, работающих в городе Сухум, составляет 35 единиц, ежедневно выезжают на маршруты 24 автобуса. 

Работа городского транспорта, троллейбусного и автобусных парков Сухума дотируется столичным бюджетом.

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Темы:
Новый год 2020 (3)


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