Подозреваемый явился добровольно: стали известны подробности дела о стрельбе в Гагре

После стрельбы в Гагре, которая произошла на улице Саят-Нова 28 ноября, прокуратура завела дело по двум статьям Уголовного кодекса.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подозреваемый в покушении на убийство гражданина Георгия Степаняна, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия Джамал Барциц добровольно явился в правоохранительные органы, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Барциц задержан, следователем проводится его допрос в качестве подозреваемого, по завершении которого будет решен вопрос о мере пресечения в отношении последнего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 ноября житель города Гагра, 1975 года рождения, был госпитализирован после ссоры, закончившейся стрельбой, он получил ранения грудной клетки и таза, после оказания помощи в больнице Гагры его вывезли на территорию России.

В тот же день прокуратурой Гагрского района было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.29, ч.1 ст.99 (покушение на умышленное убийство), и ч.1 ст.217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия).

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