Умерла пострадавшая при стрельбе в Сухуме Доминика Акиртава

Работница ресторана "Сан-Ремо" была ранена в ходе стрельбы в Сухуме в пятницу 22 ноября и находилась в состоянии комы.

СУХУМ, 3 дек -Sputnik, Асмат Цвижба. Пострадавшая в результате стрельбы в Сухуме Доминика Акиртава умерла во вторник, 3 декабря, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

По информации пресс-службы ведомства, девушка умерла, не приходя в сознание, примерно в 16:00.

Врачи расценивали состояние Доминики Акиртава как крайне тяжелое. Девушка была в коме. В пятницу 29 ноября в Республиканскую больницу прибыли медики сочинской городской больницы №4, которые совместно с абхазскими врачами осмотрели Акиртава.

Врачи сочинской городской больницы №4 – нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов - согласились с ходом и тактикой лечения Акиртава.

В среду 27 ноября врачи Республиканской больницы сделали трахеостомию и обработали пулевое ранение Акиртава, но пуля извлечена не была.

Группа неизвестных в масках 22 ноября устроила стрельбу из автоматов у ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе Доминика Акиртава.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии рассказали, что создана следственная группа из числа сотрудников прокуратуры Сухума, которые занимаются расследованием инцидента. Назначены экспертизы и даны поручения об установлении лиц, совершивших преступление.

На криминогенную обстановку в стране отреагировали депутаты Народного Собрания, которые провели заседание по этой теме в среду 27 ноября с участием министра внутренних дел Гарри Аршба.

В понедельник, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба. В тот же день от занимаемой должности был освобожден генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба и его заместитель Эшсоу Какалия.

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