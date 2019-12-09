Суд арестовал Артура Анкваб по подозрению в похищении Армена Григоряна

Армен Григорян был похищен неизвестными 24 ноября в районе кладбища "Лечкоп", мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Сухумский городской суд на заседании в понедельник 9 декабря вынес решение об аресте сроком на два месяца Артура Анкваб по подозрению в похищении гражданина Армена Григоряна, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия из суда.

Сторона обвинения выступила с ходатайством заключить под стражу Артура Анкваб сроком на два месяца. Обвинитель заявил, что подозреваемый, находясь на свободе, может оказывать воздействие на свидетелей и участников уголовного судопроизводства, влиять на ход следствия, вступать в сговор с соучастниками совершенного преступления, либо скрыться от преследования суда.

Адвокат Анкваб возразил против удовлетворения ходатайства в виду недоказанности его отношения к уголовному делу. Он также попросил суд заключить своего подзащитного под домашний арест, мотивируя это инвалидностью и состоянием здоровья Артура Анкваб.

Однако доводы защиты суд счел недостаточными и принял решение арестовать Артура Анкваб до 29 января 2020 года.

Похищенный 24 ноября Армен Григорян был найден 1 декабря в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения были задержаны несколько человек, в том числе 6 декабря 2019 года задержали Артур Анкваб.

Прокуратурой города Сухум в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 119 УК РА, а именно похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Артур Анкваб, арестованный по подозрению в совершении похищения, - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования, Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

В 2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в Гагре, когда граждане Абхазии Анри Аргун и Артур Анкваб, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего в ногу и скрылись с места преступления.

В 2018 году Анкваб был осужден по статье 107 "причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта" и приговорен к двум годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии.

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