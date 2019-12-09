Охота на артефакты: в окрестностях Сухума обнаружены уникальные бронзовые находки

Украшения, ножи, кинжалы, копья и другие предметы были обнаружены на месте древнего погребения. Ученые планируют продолжить раскопки.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Василий Никулин. В горной части Абхазии, недалеко от Сухума, во время охоты случайно были обнаружены уникальные бронзовые и металлические предметы, датируемые XII-VI веками до нашей эры, рассказали в ходе пресс-конференции в АРСМИРА научный сотрудник отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Гарик Сангулия, академик Олег Бгажба и историк-любитель Астамур Айба.

Среди артефактов были наконечники копий, кинжалы, дротики, ножи, пряжки с изображением мифических животных, фибулы, бронзовые браслеты, накосники для волос, цепи, использовавшиеся в качестве поясов, а также бронзовые поясные пластины.

Первым между двух валунов был найден металлический кинжал.

Среди охотников присутствовал любитель истории Астамур Айба, который понял, что найденные материалы представляют огромное значение для науки и сообщил о них археологам.

© Sputnik Участники пресс-конференции

"Наш путь оказался весьма познавательным. Я с юности изучал историю античных авторов, абхазских исследователей и всегда считал, что в наших горах в труднодоступных местах могут находиться неизученные исторические памятники. Вещественные доказательства, найденные в горах, относятся к эпохе бронзы. Они рассказывают нам о культуре наших предков, об их взаимоотношении с соседними государствами, об их нравах и обычаях. Я думаю, что наши ученые, исследовав найденные материалы, смогут более подробно рассказать о них", - сообщил Астамур Айба.

Узнав о находках, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Гарик Сангулия и Астамур Какалия, незамедлительно выехали в горы к месту обнаружения артефактов. Осмотрев местность, где были сделаны находки, Гарик Сангулия пришел к выводу, что это древнее погребение.

"С уверенностью можно сказать, что это погребение. Ранее подобные погребения встречались исключительно в северо-западной части Абхазии. Теперь это утверждение теряет свою значимость вообще. Можно сказать, что такие комплексы характерны для всей Абхазии. На находках, как вы можете заметить, нет ни одного графического орнамента, они относятся к раннему типу. Можно сказать, что найденный материал относится к XII-VI векам до нашей эры", - рассказал Гарик Сангулия.

Археологи планируют сдать найденный материал в Государственный музей Абхазии. Все находки будут задокументированы, будет составлена опись предметов.

"Найденный древний очаг имеет огромное значение. Я надеюсь, что наше государство обратит внимание на наши просьбы продолжить изыскательские работы, которые принесут новые находки", - заявил Астамур Айба.

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