Квест, каток, кино и лотерея: стал известен план новогодних мероприятий в Сухуме

В этом году праздник организуют по схеме прежнего руководства города с небольшими коррективами, в будущем же планируется изменить "стиль главной елки страны", оформление центральной части города, программу развлечений.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Администрация Сухума обнародовала план праздничных новогодних мероприятий в столице.

"Управление культуры проведет два больших концерта. Столичное управление образования также подготовило свою программу. Планируется много интерактивных игр для детей и молодежи", - рассказала советник и.о. главы администрации Сухума Ирина Заркуа.

© Sputnik Детская программа

Она отметила, что новая команда администрации приступила к работе не за полгода, как это обычно бывает при организации больших городских праздников, а совсем недавно. Поэтому новая администрация успевает внести лишь некоторые коррективы в организацию праздника, так как на него уже были запланированы определенные средства из городского бюджета и имелись договоренности с творческими коллективами.

20 декабря на площади Свободы будет установлена елка, сооружена сцена, определена территория для проведения детских мероприятий.

"Комитет по молодежи и спорту администрации города Сухум планирует организовать новый вид развлечения – городской квест", - отметила Заркуа.

Управление культуры проведет два больших концерта. Столичное управление образования также подготовило свою программу. Планируется много интерактивных игр для детей и молодежи.

© Sputnik Мероприятия на площади свободы

На площади будет установлен большой экран, на котором с 17:00 будут транслироваться мультфильмы для детей. А с 20:00 вечера все желающие могут смотреть новогодние фильмы.

"Наш самый главный почин для горожан - это организация ледового катка на площади Свободы. Каток, в большей части, - заслуга самого Кана Кварчия, поддержавшего инициативу городского комитета по спорту и молодежной политике. В предновогодние праздники мы планируем рядом с площадью открыть три павильона (мини-кафе), в которых будет продаваться кофе, чай, легкие десерты и кондитерские изделия. Павильоны будут оформлены красочно. Гостям праздника будут подавать горячий глинтвейн", - рассказала советник и.о. главы администрации Сухума.

Она также рассказала, что в новогодние дни запланирован розыгрыш так называемой "мгновенной лотереи". Победители будут иметь возможность тут же обменять свой приз на новогодний подарок для своего ребенка.

"В целях безопасности и спокойствия гостей праздника организаторы запретят продажу и использование хлопушек и петард, так называемых "бомбочек", - отметила Ирина Заркуа.

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