Программу для пациентов с почечной недостаточностью одобрил Кабмин Абхазии

Целевая программы "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия" на 2020 год охватит около 70 пациентов.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. На реализацию целевой программы по замещению почечной терапии для пациентов с острой почечной недостаточностью выделят 60 миллионов рублей в 2020 году из бюджета Абхазии.

Проект соответствующего распоряжения представил на заседании правительства Абхазии министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия. Он отметил, что число пациентов с подобным заболеванием растет. Например, В 2012 году на учете состояло 23 пациента, которым провели 1900 процедур. К 2019 году их количество выросло до 65.

В общей сложности в год они проходят более пяти тысяч процедур гемодиализа.

По прогнозам Цахнакия, в предстоящем году число пациентов с острой почечной недостаточностью составит около 70 человек.

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