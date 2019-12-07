Контроль онлайн: зачем в Абхазии внедряют кассовые аппараты

В интервью радио Sputnik представители Министерства по налогам и сборам Абхазии рассказали о внедрении контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в предприятия республики, о том, на кого распространятся новые правила и что ждет тех, кто им не подчинится.

Постановление Кабинета министров о внедрении контрольно-кассовых аппаратов было принято в Абхазии еще в 2002 году, но экономическая ситуация в стране и сложности технического оснащения в то время не позволили внедрить в объектах республики автоматизированную систему в полном масштабе.

В октябре 2019 года Министерство по налогам и сборам Абхазии разработало проект Постановления Кабинета Министров республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Проект представлен на рассмотрение Кабмину.

Sputnik.

Защищая потребителей

По словам начальника правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батала Царгуш, основная цель внедрения аппаратов с функцией передачи данных в онлайн режиме - защита прав потребителей.

"Онлайн кассы обеспечивают сокращение неучтенного оборота, автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок и снижение административной нагрузки на бизнес. Так как все данные о расчетах будут направляться онлайн в налоговые органы", - объяснил он.

Царгуш отметил, что аппараты, которые предприниматели были обязаны ввести в оборот в 2002 году, могли работать только в фискальном режиме. То есть все расчетные данные содержались в самом аппарате и не могли быть переданы онлайн.

"Чтобы проанализировать и проверить информацию, надо было приходить на объект и выводить данные на бумагу, на это требовалось огромное количество времени. Если мы будет вводить новые кассовые аппараты, то контроль за тем, работают ли кассовые аппараты, пробиваются ли чеки и на какую сумму, будет видно онлайн", - добавил он.

Главное преимущество модифицированных кассовых аппаратов в том, что любой покупатель сможет проверить свой чек по указанному на нем номеру на сайте Министерства по налогам и сборам.

"Законопослушные граждане смогут узнать, действительно ли это легальная покупка", - сказал Царгуш.

Скидка от государства

По словам начальника правового управления Министерства по налогам и сборам, разработчики проекта планируют также учреждение государственного предприятия, которое будет обслуживать аппараты. Там же можно будет приобрести сам аппарат с 50% скидкой от рыночной стоимости товара.

Цена машин от шести до 15 тысяч в зависимости от мощности и функциональности. На покупку кассовых аппаратов государством будет выделено 20 миллионов рублей, отметил в интервью Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Купить кассовый аппарат предприниматель сможет и сам, но только тот, который указан в реестре моделей и будет работать по определенному протоколу данных. Даже при самостоятельной покупке государство выплатит предпринимателю половину стоимости аппарата.

На кого распространяются правила

Предположительно постановление будет принято Кабинетом министров Абхазии в первой половине 2020 года, после начнут и внедрение машин.

"Мы хотим разбить процесс внедрения на несколько этапов, несколько лет. В первый год мы охватим налогоплательщиков, которые платят налоги по общему режиму. Это крупный и средний бизнес, налоги которых начисляются с выручки. Думаю, это займет несколько лет", - считает Царгуш.

Изменения не затронут плательщиков патентной системы налогообложения, то есть тех предпринимателей, чьи налоговые обязательства выплачиваются авансом, не зависят от оборота предприятий, а связаны с квадратурой занимаемого помещения и количеством рабочих мест. По большей части, это представители малого бизнеса, к примеру, продавцы на рынках.

По словам Царгуш, в этом случае, защищая свои права, потребитель может потребовать расчетный документ.

"Документ может быть свободного образца, но в нем должна быть указана определенная информация – имя и фамилия предпринимателя, номер, вид и цена товара", - пояснил он.

Административное наказание ждет тех, кто станет уклоняться от новых правил. Если индивидуальный предприниматель не будет использовать кассовый аппарат, то он должен будет заплатить штраф в размере 12 тысяч рублей, юрлица наказываются на 25 тысяч рублей.

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