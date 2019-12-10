В Абхазии закупят новые служебные и медицинские авто

Целевую программу о "Централизованном приобретении служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений" приняли министры Абхазии в понедельник 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Около 15 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета для приобретения служебных автотранспортных средств в 2020 году, постановление об этом приняло правительство Абхазии во вторник 10 декабря.

Документ представил руководитель аппарата Кабмина республики Давид Сангулия.

Согласно постановлению, на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы - комплекса мобильной реанимации для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ - выделят девять миллионов рублей, на закупку специализированного микроавтобуса для дома-интерната для престарелых - один миллион 400 тысяч рублей.

Для Республиканской больницы также приобретут автомобиль класса "минивэн" стоимостью 354 тысячи рублей.

Также целевой программой предусмотрено приобретение по одному служебному автомобилю для республиканских газет "Абхазия" и "Апсны", Министерства экономики, Сухумского городского суда и микроавтобус для Абхазского госмузея.

Сангулия уточнил, что централизованный закуп автотранспортных средств на конкурсной основе - это первый этап реализации целевой программы.

На следующем заседании Кабмина будет представлен проект постановления "О нормах положенности автотранспортных средств", в котором предусмотрен порядок приобретения автомобилей для центральных и местных органов государственного управления и государственных учреждений на конкурсной основе.

Руководитель аппарата Кабинета министров также подчеркнул, что целевая программа принимается в соответствии с Законом "О противодействии коррупции", таким образом исключена возможность самостоятельного приобретения ведомствами служебных транспортных средств в обход согласованию с Минфином.

Самостоятельная закупка будет допустима лишь из сэкономленных средств в течение года по согласованию с Минфином.

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