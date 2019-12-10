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Вакцинация против гриппа

Успеть за две недели: трехкомпонентная вакцина от гриппа завезена в Абхазию

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Трехкомпонентная вакцина произведена в России и может быть применена как для взрослых, так и для детей.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В Абхазию поступило около 1000 доз трехкомпонентной вакцины против гриппа "Ультрикс", сообщила в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Трехкомпонентная вакцина произведена в России и разрешена взрослым и детям с шести месяцев. По словам Скорик, в первую очередь должны привиться пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и те, кто часто болеет респираторными заболеваниями.

Привиться в медучреждениях Абхазии, а также в санитарно-бактериологической лаборатории при СЭС республики можно будет с 11 декабря.

"В этом году в республике довольно мощно протекает вакцинопрофилактика предстоящей гриппозной инфекции, которая, думаю, не обойдет Абхазию. Мы призываем всех, кому было отказано в вакцинации за неимением препаратов в прошлый раз, вновь обратиться в медучреждения. До начала распространения острых респираторных заболеваний в Абхазии есть еще примерно две недели. За это время выработается иммунитет у тех, кто сейчас провакцинируется", - добавила врач.

Ранее в Абхазию было доставлено около тысячи доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс квадри", которая предназначается для иммунизации против сезонного гриппа людей в возрасте от 18 до 60 лет и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В.
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Теги:
Абхазия, грипп, вакцинация


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