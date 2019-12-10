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Боксеры из Абхазии вышли в финал и полуфинал турнира в Нижнем Новгороде

© Foto / Тимур Гергедава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества -2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Боксеры из Абхазии Сандро Цвижба и Леон Амичба вышли в финал и полуфинал XIII Открытого всероссийского турнира по тайскому боксу "Кубок Содружества -2019", рассказал президент Федерации тайского бокса республики Тимур Гергедава.

"В финал турнира вышел Сандро Цвижба в весовой категории 56 килограммов, а в полуфинал – Леон Амичба в весовой категории 51 килограмм. Помимо них, в соревнованиях выступят еще трое бойцов из Абхазии – Давид Амичба, Анри Шанава и Сиро Геворкян", отметил Гергедава. 

Он добавил, что победа в этих соревнованиях позволит спортсменам отобраться на чемпионат и Первенство России, а также получить звание мастера спорта России тем, кто соответствует возрастным требованиям.

Гергедава добавил, что боксеров в Нижнем Новгороде встретили тепло, с караваями.

© Foto / Тимур Гергедава
Тимур Гергедава

На официальной страничке Федерации тайского бокса-муайтай России "Вконтакте" опубликован комментарий президента Федерации Максима Виноградова об участии в турнире спортсменов из Абхазии.

"Мы продолжаем расширять географию турнира. Появление абхазских спортсменов добавит "Кубку Содружества" новых красок", - отметил он.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества - 2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.  В нем участвуют около 500 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия.

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