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Рауль Хаджимба

"Ушел политик и патриот": Хаджимба выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В качестве мэра Москвы Лужков посещал Абхазию с рабочими визитами несколько раз, он выступал за признание Россией независимости Абхазии еще в 2007 году.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы, российского государственного и политического деятеля Юрия Лужкова.

"Ушел из жизни политик с большой буквы, патриот своей Родины. Юрий Михайлович обладал неиссякаемой энергией и большой работоспособностью, был жизнерадостным человеком, многое сделавшим для Москвы, возглавляя ее в непростой постсоветский период", - говорится в тексте соболезнования.

Хаджимба отметил, "доброе и заботливое отношение" Лужкова к жителям Абхазии.

"Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович несколько раз посещал Абхазию. Его личной большой заслугой является  налаживание российско-абхазских общественных и культурных взаимосвязей. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. В этот трудный час мы вместе с родными и близкими Юрия Михайловича переживаем эту тяжелую утрату", - сообщается на сайте президента. 

Юрий Лужков скончался в Германии на 84 году жизни.

Посольство России в Берлине и генконсульство в Мюнхене находятся в контакте с родственниками бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и оказывают помощь в решении вопроса возвращения тела на родину, сообщили в дипмиссии.

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Теги:
Рауль Хаджимба, Юрий Лужков, Абхазия


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