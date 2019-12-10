"Тяжело, но логично": Правительство Абхазии отчиталось о ходе оптимизации штатов

Президент Абхазии подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в его структуру, не менее чем на 15 процентов до 1 января 2020 года.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Руководители нескольких министерств и ведомств на заседании Кабинета министров Абхазии во вторник 10 декабря отчитались о том, как проходит штатная оптимизация.

По указу главы государства Рауля Хаджимба, оптимизация штатов должна быть проведена на 15% до 1 января 2020 года.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия рассказал, что предельная численность сотрудников ведомства установлена в количестве 218 штатных единиц. Размер ассигнований средств республиканского бюджета на содержание министерства составил 57 миллионов 163 тысячи рублей.

"Хочу обратить внимание, что в общую численность входит как центральный аппарат, так и восемь инспекций по всем районам и Сухуму. Из 57 миллионов рублей 44 миллиона – расходы на оплату труда", - отметил Курмазия.

В Министерстве финансов страны в 2020 году будут работать максимум 89 сотрудников. На содержание ведомства из республиканского бюджета выделят 44 миллиона 626 тысяч рублей. Министр финансов Джансух Нанба уточнил, что в штатную структуру ведомства входят отделения казначейства, которые функционируют во всех районах страны, кроме Сухумского района.

"В строгом соответствии с указом президента, оптимизация составила 15%. Безусловно, она далась очень тяжело, потому что пришлось сокращать людей, но поставленные цели логичные, обоснованные", - отметил он.

Предельная численность работников аппарата Министерства культуры утверждена в количестве 48,5 штатных единиц, размер ассигнований в сумме 10 миллионов 586 тысяч рублей.

Штат Госуправления по экологии и охране природы будет состоять из 48 единиц в 2020 году. Размер ассигнований составит девять миллионов 465 тысяч рублей. Руководитель структуры Савелий Читанава признался, что оптимизацию провели скрипя зубами. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на это ответил, что по собственному желанию никто не уходит.

Руководитель Госуправления по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия рассказал, что предельное количество сотрудников в 2020 году будет равно 56 штатным единицам. На содержание потребуется 13 миллионов 829 тысяч рублей.

Предельная численность работников Государственной миграционной службы Абхазии – 99 штатных единиц, размер ассигнований 36 миллионов 140 тысяч рублей.

Штат Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации сократится с 27 до 23 сотрудников. С учетом оптимизации размер ассигнований составит 18 миллионов 231 тысяча рублей, 70% из которых потратят на оплату охраны военных санаториев МВО и ПВО в Сухуме.

Общее количество сокращенных штатных единиц в семи вышеуказанных ведомствах составило 73,5 штатных единицы, а сумма сэкономленных средств составит более восьми миллионов рублей.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабинета министров Абхазии 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года.

Премьер-министр Валерий Бганба 12 ноября подписал распоряжение "Об оптимизации общей штатной численности ряда государственных учреждений Республики Абхазия".

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