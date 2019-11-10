Sputnik недели: назначения, сокращения и инспекции администрации Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 4 по 10 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Назначения в структуре Кабинета министров, инспекционная проверка Сухума новым и.о. главы столичной администрации, первая операция урологов на подаренном оборудовании, задержание рядового милиции по подозрению в обороте наркотиков и чемпионство абхазского боксера привлекли внимание читателей Sputnik Абхазия на минувшей неделе.

Бадри Есиава, Sputnik

Преобразования в Кабмине и поездка Хаджимба в Адыгею

Продолжается формирование структуры Кабинета министров Абхазии. 6 ноября президент республики Рауль Хаджимба назначил министром просвещения Адгура Какоба, который занимал эту должность с 2014 года, но тогда это ведомство называлось Министерством образования и науки.

Хаджимба также назначил руководителей четырех Государственных комитетов:

Гарри Саманба - председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

Вахтанг Пипия - председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации;

Батал Хагуш – председатель Госкомитета по языковой политике;

Кама Гогия - председатель Госкомитета по статистике.

В четверг 7 ноября премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, в котором поручил в срок до 20 ноября 2019 подготовить списки чиновников, подлежащих сокращению, а также новые размеры финансирования с учетом оптимизации.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов и аппарат Кабинета министров Абхазии. Ранее на брифинге 4 ноября, руководитель Правительства страны заявил о том, что оптимизация органов госуправления приведет к сокращению штатной численности примерно на 370 человек, что в общей сложности позволит сэкономить от 30 до 40 миллионов рублей. Часть этих средств останется в организациях, которые затронет сокращение, для стимулирования их сотрудников и повышения зарплат.

Глава государства Рауль Хаджимба на минувшей неделе также подписал указ об утверждении членов Общественной палаты страны, в состав которой вошли 13 человек. Среди них государственные и общественные деятели, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, председатели общественных движений и национальных общин, ученые, предприниматели, журналисты.

На минувшей недели Рауль Хаджимба совершил первую рабочую поездку за пределы Абхазии после инаугурации. По приглашению руководства Адыгеи, 8 ноября он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого президента Адыгеи Аслана Джаримова, а также встретился с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений.

Инспекции по Сухуму

21 октября 2019 года указом президента Абхазии на должность и.о. главы администрации Сухума был назначен Кан Кварчия. Не откладывая в долгий ящик, новый руководитель столицы республики провел три инспекции в течение одной недели и дал ряд поручений.

Кварчия проверил состояние дорог в черте столицы, дворов, как вывозится бытовой мусор, дал указания убрать самовольные палатки и ларьки на улицах, прилегающих к Центральному рынку и привокзальной площади. Некоторые из поручений и.о. главы Сухума уже выполнены.

Например, палатки, которые стояли на проезжей части столичного рынка уже убраны, что упростило движение общественного транспорта. В ходе инспекции в пятницу 8 ноября он также распорядился решить вопрос с выносными торговыми объектами на углу улицы Гумистинская, напротив "Сухум-маркета", и грузовиками, которые использовались как складское помещение. Они не только портили облик места, но и закрывали обзор водителям автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сухума, поручение Кварчия выполнили вечером того же дня. Владельцы торговых точек отнеслись с пониманием к такому решению и не препятствовали. Также выполнены работы по освещению, расчистке и установке дорожных знаков на Синопском, Келасурском и Белом мостах, уборке территории на улицах Званба и академика Марра. Была решена проблема с подачей воды на улице Акиртава.

Переводы с карт и новые монеты

Нацбанк Абхазии сообщил, что стала доступна услуга по переводу денежных средств с международных карт на карты АПРА через сервис "Онлайн переводов CONTACT".

Переводы осуществляются как в рублях, так и в иностранной валюте. Если ограничения не установлены эмитентом карты отправителя, иностранная валюта зачисляется на карты АПРА с учетом конвертации в официальной валюте Абхазии. Комиссия за пополнение карт АПРА через систему CONTACT составляет 1% от суммы пополнения, зачисление денежных средств на карту производится моментально.

Пополнить как свою карту АПРА, так и карту третьего лица можно не только онлайн, но и во всех пунктах обслуживания CONTACT в Абхазии, России и в других странах, входящих в зону покрытия CONTACT. Для этого достаточно указать номер, расположенный на лицевой стороне банковской карты и ФИО.

Это не единственное, чем порадовал Нацбанк на уходящей неделе. Три новые монеты из серии "Выдающиеся личности Абхазии" были выпущены в обращение. Памятные монеты в честь второго президента республики Сергея Багапш, абхазского писателя Таифа Аджба и советского, абхазского государственного деятеля Эфрема Эшба. Выполнены памятные монеты из серебра 925 пробы, номинал – 10 апсаров.

Праздник абхазских армян

В четверг 7 ноября армянское население Абхазии отмечало традиционный праздник "Амшен", который прошел в селе Яштуха Сухумского района. Праздник собрал не только амшенских армян, к ним присоединились жители разных национальностей, были и туристы, которые с интересом знакомились с культурой армян.

"Амшен" напомнил традиционный праздник "Лыхнашта" и "Мыкуашта", по периметру стояли павильоны, в которых каждый район Абхазии представлял свою кухню. Было большое разнообразие блюд амшенских армян, среди них знаменитая долма, кукурузный хлеб и хапама. Какой же праздник без песен и танцев? Их на "Амшене" в тот день было предостаточно.

Мандарины и клопы

Сочинская таможня сообщает, что экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился в два раза по сравнения с аналогичным периодом 2018 года. Первые партии цитрусовых стали вывозить из республики на территорию России в начале октября. К 7 ноября было оформлено всего 150 тонн экспортируемых мандаринов. В 2018 году по итогам "мандаринового сезона" с октября по февраль было оформлено около 37 тысяч тонн цитрусовых.

Экспорт цитрусовых из Абхазии на 50% меньше, чем в 2018 году

В Очамчырском районе продолжается сбор мраморного клопа. По информации от сотрудника Госкомитета по сельскому хозяйству Дмитрия Хагуш, за один месяц было собрано около пяти тонн вредителя, за килограмм которого по госпрограмме платят одну тысячу рублей. На следующей неделе комиссия по приему мраморного клопа планирует выехать в Ткуарчалский район.

Наркотики на границе

В среду 6 ноября пресс-служба МВД Абхазии распространила информацию о том, что на абхазо-российской границе был задержан рядовой милиции республики Акоп Чакрян, которого подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических веществ.

Операция была осуществлена сотрудниками Управления собственной безопасности совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии.

"Поддать" тока

Врачи отделения Урологии ЦРБ Абхазии провели операцию по удалению камня в мочевом пузыре пациента на подаренном частным лицом оборудовании. Новая технология разработана томскими ученными, называется она "Уралит". Оборудование, стоимостью более одного миллиона рублей, позволяет разрушать камни в мочеполовой системе человека электрическими импульсами изнутри. Эта методика, утверждают врачи, наиболее безопасная в сравнении с аналогами.

Первым пациентом, которому провели операцию с помощью новой разработки, стала 65-летний житель Сухума. В его мочевом пузыре образовался шестисантиметровый камень, плотность которого медики сравнили с плотностью гранита. Операция длилась около пяти часов и успешно завершилась.

Назад в школу

В мае 2019 года загорелась сухумская русская школа №2 имени Пушкина. В результате пожара сгорела почти вся крыша здания, а во время тушения от воды пострадали кабинеты и учебные классы.

Вернуться в родную школу после ремонта педагогам и ученикам удалось в ноябре, но работы завершены еще не до конца. По словам директора школы Ирины Повирскер, все ученики перешли в один отремонтированный корпус, во втором корпусе отремонтирован третий этаж, два класса начальной школы пошли в третью смену, но это, добавила она, временная мера.

Крепость из прошлого

Абхазские археологи продолжают раскрывать тайны Великой Абхазской стены. В рамках одной из последних экспедиции им удалось обнаружить средневековую крепость вблизи села Хиацха Галского района.

Как рассказал археолог Дмитрий Счастный, по найденным артефактам предварительно можно сказать, что крепость функционировала между VIII-XV веками и могла существовать одновременнно с такими историческими памятниками, как замок Баграта, Анакопийская крепость и другие похожие сооружения.

Эта крепость упоминалась историком и краеведом Иосифом Адзинба в его книге "Архитектурные памятники Абхазии", изданной в 1958 году. Благодаря ему сохранилось описание крепости, однако точное ее местоположение до сих пор было неизвестно. Иосиф Адзинба в своей работе называет эту крепость "Куатаниа-Сурки".

Культурная Абхазия

Коллектив Абхазского государственного драматического театра победил в номинации "Лучший актерский ансамбль" на Международном фестивале национальных театров во Владикавказе.

На фестивале Абхазский театр представил спектакль "Берег неба" в постановке режиссера Валерия Кове. Следующим пунктом в гастрольном плане театра станет Международный фестиваль в Нальчике "Южная сцена".

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера возвращается в Абхазию после гастролей по городам России. РУСДРАМ представил три своих спектакля – "Визит старой дамы", "Хаджи Мурат", "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" в Москве, Кирове и Сыктывкаре.

Дирижер Государственного оркестра Абхазии Давид Терзян и его дочь, юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба, выступили на благотворительном концерте в Кафедральном соборе Брюсселя. В рамках концерта Эмилия представила произведения Иоганна Баха и Антонио Вивальди, ее отец Давид Терзян выступил совместно с оркестром "Mind Speller".

Спортивная Абхазия

Абхазский боксер Игорь Адлейба стал чемпионом мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 2 ноября.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия Адлейба назвал прошедший бой – боем жизни.

"К этому бою я шел всю жизнь, я всегда мечтал стать чемпионом мира по одной из версий. В профессиональном боксе надо выигрывать все пояса, победа в WBO открывает все дороги, благодаря этой победе я смогу показать себя в других международных боях", - поделился спортсмен.

Адлейба признался, что в бое с венесуэльцем была выстроена определенная стратегия, по которой ему предстояло вымотать соперника и навязать свой бокс. У него это получилось. Теперь абхазскому боксеру предстоит отстаивать свой титул.

Дополнительное время: Адлейба о бое за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи

Детский футбольный клуб "Нарт" из Сухума стал обладателем кубка победителя турнира по футболу "DAGOMYSCUP" в Дагомысе 5 ноября. По словам тренера команды Ираклия Кация, встречи выдались напряженными, а в финале "Нарт" встретился с клубом "Сочи". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу абхазских спортсменов.

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