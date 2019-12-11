Мужчина выстрелил в брата и пытался покончить с собой в Гагре

СУХУМ, 11 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина выстрелил в своего брата и пытался покончить с собой в Гагре около полуночи во вторник 10 декабря, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в дежурной части Управления внутренних дел по Гагрскому району.
"По предварительной информации, вчера ночью мужчина по фамилии Арсалия выстрелил в своего брата, а потом выстрелил в себя. Насколько нам известно, тот, кто стрелял, находится в больнице, а его брат погиб", - рассказали в дежурной части.
Причины инцидента пока неизвестны, уточнили в милиции.
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