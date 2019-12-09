Объявлен в розыск подозреваемый по делу о стрельбе на набережной Сухума

Жертвами стрельбы в центре столицы Абхазии днем 22 ноября стали три человека, среди них официантка ресторана, еще два человека были ранены.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября, сообщается на сайте МВД Абхазии.

"Личный состав ОУР УВД по городу Сухум ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождения и задержания гражданина Чкадуа Эрика Юрьевича", - говорится в сообщении.

Сайт МВД Объявление о розыске подозреваемого

В МВД уточнили, что Чкадуа – уроженец Ткуарчала.

"Да, речь идет о деле об убийстве Шамба, Авидзба и Акиртава", - рассказали Sputnik Абхазия в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Чкадуа объявлен в розыск как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по статьям "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Днем 22 ноября неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

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