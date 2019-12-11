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Встреча министра иностранных дел Абхазии с Сопредседателями Женевских Дискуссий

О 50-м раунде Женевских дискуссий: Абхазия готова к обсуждению ключевых вопросов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой Министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель Министра иностранных дел Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Юбилейный 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители  Абхазии,  Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, состоялся десятого и 11 декабря, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии.

Серьезную обеспокоенность Сопредседателей вызвала продолжающаяся эскалация напряженности на границе с Южной Осетией и отсутствием каких либо серьезных перспектив для сближения позиций участников по многим ключевым вопросам повестки дня. Открывая сессию очередного раунда, они также обратились с призывом ко всем участникам продемонстрировать конструктивный подход и принять совместные меры для решения существующих проблем.

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При этом в своих выступлениях Сопредседатели сделали акцент на том, что ситуация в Галском районе Абхазии остается стабильной и безопасной. Кроме того, была отмечена позитивная динамика решения целого спектра социальных вопросов, связанных с получением идентификационных документов для жителей Галского района.

Абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению.

"К сожалению, предложения абхазской стороны, направленные на решение гуманитарных проблем, не получили должного реагирования со стороны представителей Грузии и остаются нерешенными на протяжении многих лет",- сообщается в МИД Абхазии.

В свою очередь российская делегация подчеркнула важность продолжения работы МЖД, которые на протяжении многих лет способствуют сохранению мира и стабильности в Закавказье.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы.

К сожалению, работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии и США, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов данного документа.

Напомним, что Тбилиси выставил на границе с Южной Осетией у села Цнелис полицейский блокпост. Цхинвал требует убрать его, однако грузинская сторона лишь наращивает здесь силовое присутствие.

Следующий раунд Женевских дискуссий запланирован на 31 марта - первого апреля 2020 года.

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Теги:
МИД Абхазии, Абхазия


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