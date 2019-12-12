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Видеофакт: ГАИ снимает номера у нарушителей правил парковки в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191212/1029004499/Videofakt-sotrudniki-GAI-snimayut-nomera-u-narushiteley-v-Sukhume.html

В столице Абхазии действует милицейский план "Парковка", рейдовые мероприятия продлятся неделю.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственная автомобильная инспекция Абхазии проводит рейдовые мероприятия в Сухуме.

Сотрудники ГАИ следят за исполнением правил парковки в столице, если автомобиль припаркован в запрещенном месте, а автовладелец не появляется после звукового предупреждения милиции с просьбой убрать машину, сотрудники откручивают автомобильные номера.

В среду 11 декабря министр внутренних дел Абхазии провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства. Глава МВД поручил сотрудникам принять меры для повышения эффективности профилактики правонарушений - усилить рейдовые мероприятия с привлечением оперативников МВД.

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Теги:
Sputnik Абхазия, Абхазия, Сухум


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