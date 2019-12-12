Видеофакт: ГАИ снимает номера у нарушителей правил парковки в Сухуме

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственная автомобильная инспекция Абхазии проводит рейдовые мероприятия в Сухуме.

Сотрудники ГАИ следят за исполнением правил парковки в столице, если автомобиль припаркован в запрещенном месте, а автовладелец не появляется после звукового предупреждения милиции с просьбой убрать машину, сотрудники откручивают автомобильные номера.

В среду 11 декабря министр внутренних дел Абхазии провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства. Глава МВД поручил сотрудникам принять меры для повышения эффективности профилактики правонарушений - усилить рейдовые мероприятия с привлечением оперативников МВД.

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