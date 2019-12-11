Усилить рейды: глава МВД Абхазии дал первые поручения

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр провел оперативное совещание с начальниками управлений центрального аппарата ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещания и.о. начальника штаба Денис Тания рассказал о результатах работы подразделений МВД республики и озвучил статистику зарегистрированных и раскрытых преступлений за период со 2 по 9 декабря 2019 года.

Оценив динамику раскрытия преступлений, глава ведомства поручил принять меры для повышения эффективности профилактики правонарушений – усилить рейдовые мероприятия с привлечением оперативников МВД.

"Особые требования Раули Смыр озвучил в отношении работы оперативных подразделений ведомства, в частности УУР и УКОН МВД. Министром назначены рабочие совещания о ходе следственно-оперативных мероприятий по ряду уголовных дел и установлены сроки исполнения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, министр подчеркнул недопустимость нарушения служебной дисциплины, а службе собственной безопасности МВД и управлению по воспитательной работе дал указания по контролю за деятельностью личного состава МВД Абхазии и исполнению поставленных руководством задач.

Новый глава Министерства внутренних дел был назначен после отставки Гарри Аршба, занимавшего этот пост с октября 2017 года.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления, совершенного группой неизвестных в Сухуме 22 ноября, в результате которого три человека были убиты и еще двое ранены.

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