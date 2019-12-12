Парламент Абхазии одобрил назначение Адгура Агрба на должность генпрокурора

Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента представление о назначении на должность генерального прокурора республики Адгура Агрба 5 декабря.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Тайным голосованием депутаты Народного Собрания одобрили представление главы государства о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба на сессии в четверг 12 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

За кандидатуру Агрба проголосовали 25 депутатов, против - шестеро.

Парламентарии пожелали Агрба успехов в работе и выразили надежду на то, что он будет ответственно выполнять поставленные перед ним задачи. При этом многие депутаты подчеркнули, что "сегодня в стране сложная криминогенная обстановка, и для исправления этой ситуации нужны существенные усилия и воля".

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности в понедельник 2 декабря.

В этот день на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора.

Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления в Сухуме 22 ноября.

4 декабря министром внутренних дел был назначен Раули Смыр.

Новый генпрокурор Адгур Агрба родился 15 января 1981 года. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года занимает должность заместителя генпрокурора Абхазии – военного прокурора.

Адгур Агрба стал четвертым генеральным прокурором Абхазии за время президентства Рауля Хаджимба с 2014 года.

Генеральный прокурор Абхазии назначается на должность и освобождается от должности Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по представлению президента.

Если предложенная президентом кандидатура на должность генпрокурора не получает требуемого количества голосов, то президент в течение 30 дней представляет новую кандидатуру.

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