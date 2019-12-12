"Хвойный" рейд: МВД Абхазии будет пресекать вырубку и торговлю елями и пихтами

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии проведут серию рейдовых выездов по всей территории республики, чтобы выявить и пресечь незаконную самовольную вырубку и продажу хвойных деревьев, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.
"Сотрудниками милиции будут привлекаться к ответственности лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов", - говорится в тексте сообщения.
Соответствующее распоряжение дал глава МВД Раули Смыр.
Рейды пройдут в Государственном лесном фонде, парках, скверах, а также торговых точках.
5 декабря премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году.
Таким образом власти хотят "обеспечить воспроизводство, охрану и защиту хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия".
Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Читайте также:
- Мелкумов о запрете на ввоз пихт: не будет соблазна продавать срубленные в Абхазии деревья
- Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии