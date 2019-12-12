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"Хвойный" рейд: МВД Абхазии будет пресекать вырубку и торговлю елями и пихтами

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Запрет на вырубку хвойных деревьев связан со стремлением обеспечить их возобновление и сохранение, районным администрациям и столичным властям рекомендовали использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии проведут серию рейдовых выездов по всей территории республики, чтобы выявить и пресечь незаконную самовольную вырубку и продажу хвойных деревьев, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

"Сотрудниками милиции будут привлекаться к ответственности лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов", - говорится в тексте сообщения. 

Соответствующее распоряжение дал глава МВД Раули Смыр.

Продажа елок по улице Дагестанская
© Sputnik Сария Кварацхелия
Елки-палки: почему запретили вырубать хвойные деревья в Абхазии

Рейды пройдут в Государственном лесном фонде, парках, скверах, а также торговых точках.

5 декабря премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году.

Таким образом власти хотят "обеспечить воспроизводство, охрану и защиту хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия".

Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

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Темы:
Новый год 2020 (5)
Теги:
Абхазия, Новый Год


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