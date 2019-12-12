Серьезный шаг: первокурсники Учебного центра МВД Абхазии приняли присягу

Учебный центр МВД, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции, готовит сотрудников по специальности "правоохранительная деятельность".

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Первокурсники Учебного центра МВД торжественно приняли присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия, сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

После торжественного выноса под звуки государственного гимна знамени Учебного центра МВД руководство ведомства и ветераны возложили цветы у мемориальной доски в дань памяти Герою Абхазии, полковнику милиции Виталию Смыр, чье имя носит Учебный центр МВД.

Каждый сотрудник милиции, приняв присягу, возлагает на себя ответственные обязанности представителя государственной власти по борьбе с преступностью и охране правопорядка.

"Это один из самых торжественных и волнующих моментов для тех, кто встал на путь служения Отечеству! Вы выбрали профессию, достойную истинного патриота и гражданина. Сегодняшний день станет для вас началом становления и формирования как сотрудников милиции, профессионалов, верных служебному долгу", – отметил в своем выступлении Раули Смыр.

Министр внутренних дел, обращаясь к первокурсникам, пожелал будущим коллегам хорошей службы, преданности Родине, доблести, отваги и веры в свое дело.

© Foto / Пресс-служба МВД Первокурсники Учебного центра МВД торжественно приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия

Читайте также: