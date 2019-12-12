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Серьезный шаг: первокурсники Учебного центра МВД Абхазии приняли присягу

© Foto / Пресс-служба МВД
В Абхазии
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Учебный центр МВД, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции, готовит сотрудников по специальности "правоохранительная деятельность".

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Первокурсники Учебного центра МВД торжественно приняли присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия, сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

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После торжественного выноса под звуки государственного гимна знамени Учебного центра МВД руководство ведомства и ветераны возложили цветы у мемориальной доски в дань памяти Герою Абхазии, полковнику милиции Виталию Смыр, чье имя носит Учебный центр МВД.

Каждый сотрудник милиции, приняв присягу, возлагает на себя ответственные обязанности представителя государственной власти по борьбе с преступностью и охране правопорядка.

"Это один из самых торжественных и волнующих моментов для тех, кто встал на путь служения Отечеству! Вы выбрали профессию, достойную истинного патриота и гражданина. Сегодняшний день станет для вас началом становления и формирования как сотрудников милиции, профессионалов, верных служебному долгу", – отметил в своем выступлении Раули Смыр.

Министр внутренних дел, обращаясь к первокурсникам, пожелал будущим коллегам хорошей службы, преданности Родине, доблести, отваги и веры в свое дело.

© Foto / Пресс-служба МВД
Первокурсники Учебного центра МВД торжественно приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия

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Теги:
МВД Абхазии


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