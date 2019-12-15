Сила кольца и легенда о персе: что нашли археологи при раскопках Великой Абхазской стены

Археологи, исследующие Великую Абхазскую стену, провели раскопки в Очамчырском районе Абхазии. Как проходили раскопки и что нашли ученые – в материале Sputnik Абхазия.

Великая Абхазская стена окутана тайнами, никто точно не знает, когда, кто и зачем ее построил, не меньше загадок таят в себе и башни стены. Раскопки одной из древних башен, сто двадцать третьей по карте Юрия Воронова, провела группа археологов в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены" под руководством старшего научного сотрудника отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Гарика Анатольевича Сангулия.

Василий Никулин, Sputnik

К основным участникам проекта – Шандору Кайтан, Дмитрию Счастному и Дмитрию Авидзба – в этот раз присоединился старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Гарик Сангулия, а также Левон Цугурян и Мила Саленко - волонтеры от проекта Тенгиза Тарба "Горная Абхазия". Волонтеры не только приняли участие в раскопках, но и предоставили транспортное средство, недостающее оборудование, инструменты и туристический инвентарь, без которых экспедиция могла не состояться. Большую помощь в подготовке и организации экспедиции, как всегда, оказали Сухумский Дом юношества и Инна Журавлева.

Бархатный сезон закончился, тем не менее погода благоприятствовала исследователям. Двухнедельный прогноз абхазских метеорологов гарантировал, что раскопки пройдут без атмосферных катаклизмов и сильных дождей.

Пикник на обочине

Для человека, хорошо знающего дорогу, путь от Сухума до башни №123 в окрестностях Джгерды не представляет никаких трудностей и занимает не более двух-трех часов.

В 80-е годы прошлого века люди постепенно покинули эти места в поисках лучшей жизни. Под завязку загруженные машины археологической экспедиции с трудом преодолевают забытые горные дороги.

Места эти чрезвычайно живописны. Позади осталась переправа через реку Дгамш, воды которой струятся среди нагромождений розового известняка. Возможно, розовый цвет связан с примесью в породе окислов железа или марганца. Однако, глядя на необычные розовые булыжники, думаешь скорее о заснувших фламинго, чем о химических соединениях.

© Sputnik Василий Никулин Розовые камни на перевале

Остаток дня был потрачен на организацию базового лагеря. Место было выбрано идеально – ровная поляна, ручей, лес с сухими дровами и объект исследования в непосредственной близости. На поляне, рядом с кострищем, оставшимся от охотников, установили полевую столовую, оснащенную газовой плитой и всей необходимой кухонной утварью. В отдалении от лагеря, ниже по склону, разместили бензиновый генератор и санитарную зону. Поставили палатки для проживания членов экспедиции. У ручья, вытекающего из ущелья, установили походную баню.

На следующее утро с восходом солнца, после плотного завтрака археологи отправились "штурмовать" башню №123.

Работа начинается с расчистки территории. Звонко запела "дружбайка" в руках Гарика Сангулия, очищая от кустарников, мха и другой зеленой поросли памятник старины. Многие люди думают, что эта земля принадлежит нам. Но на самом деле эта земля деревьев, а мы просто у них в гостях, мы оставляем наши башни, бросаем города и дороги, тогда деревья возвращают эту землю себе.

© Sputnik / Василий Никулин Лагерь археологов

Кольцо удачи

Башня № 123 имеет четырехугольную форму, углы как снаружи, так и внутри закруглены. Кладка выполнена из необработанного известнякового плитняка, связанного между собой крепким раствором. Внешние размеры башни составляют 8 на 9 метров, высота не превышает 9 метров, хорошо прослеживается паз для дверного проема.

Башня могла нести дозорную функцию, ее расположение позволяет наблюдать за окрестностями. Одной из своих сторон башня примыкает к скале, на которой произрастает вековой дуб, ровесник нескончаемых споров о Великой Абхазской стене – кто, когда и зачем ее возвел.

"Дуб мешает работе, его корни доходят практически до центра башни. Есть вероятность, что он упадет и разрушит памятник", - сетует Гарик Сангулия. Спилить дерево без привлечения специалистов не представляется возможным.

© Sputnik Василий Никулин Гарик Сангулия за работой

Работа кипит. Археологи производят разметку, с помощью нивелира определяют разности высот над поверхностью земли, закладывают первый шурф. Металлоискателем проверяют наличие скрытых от глаз металлических предметов. Практически каждый шаг, каждый этап работы фиксируется на фотоаппарат и видеокамеру. Не обходится и без селфи.

В верхнем слое земли, в правом дальнем углу от входа в башню, нашли незначительные обломки керамики, часто встречаются четырехгранные кованые гвозди. Такие же гвозди находили на раскопках у руин средневекового храма Святого Георгия в селе Анхуа, которые проходили под руководством Архимандрита Дорофея Дбар.

Но откуда здесь гвозди, может быть, башня имела деревянную кровлю? Однако, согласно исследованиям Юрия Воронова, никаких следов существования крыш в башнях не зафиксировано.

Снят еще один слой земли – находок нет. У археологов закрадываются сомнения: стоит ли продолжать? К концу второго дня в расщелине дуба Левон Цугурян случайно находит простое колечко в виде цветка с камушком посередине. Не артефакт, но "чудо".

© Sputnik Василий Никулин Найденное в башне Великой Абхазской стены кольцо

Как утверждают приметы, ситуации с обнаружением колец следует толковать по-разному. В некоторых случаях найденное украшение не стоит поднимать ни в коем случае, в других - это прекрасный знак. Кольца используют для снятия "порчи", также украшение может быть и просто "проклятым". Согласно более позитивным народным поверьям, простое колечко - хороший знак. В кольце есть блестящий камень - повышение по карьерной лестнице, ждет денежное пополнение, такая находка предсказывает появление в жизни мецената, советника, наставника.

Кольцо оставили на месте в расщелине дуба, исторической ценности оно не представляет. Кому оно принадлежало, кто и зачем оставил его в этих безлюдных местах – ох, уж эти вечные вопросы к Великой Абхазской стене! Тем не менее, находка кольца разрядила ситуацию, появилась надежда на положительный исход экспедиции.

© Sputnik / Василий Никулин На месте раскопок в районе Джегрды

Световой день очень короткий. В четыре часа вечера, практически в темноте, приходится спускаться в лагерь. Холодно. Из ущелья тянет сырой ветер, продувает насквозь. Уставшие археологи усаживаются у костра с ложками, а вот и долгожданный ужин! Кто хорошо ест, тот хорошо работает!

Россыпь артефактов

На следующий день после того как было найдено кольцо в расщелине дуба, ситуация в корне изменилась. Артефакты стали находить как грибы после дождя. Каждый день радовал новыми редкими материалами.

Помимо разнообразной керамики, были обнаружены два жернова, пряслица (грузик для утяжеления ручного веретена), металлические ножички, шило, наконечники стрел, обломки бытовых металлических изделий, ручка синего цвета от стеклянного кувшинчика, металлический диск, похожий на монету, с отверстием посередине.

© Sputnik / Василий Никулин Шурф на раскопках в районе Джегрды

К башне примыкает площадка размером один на три метра, позволяющая перемещаться вдоль скалы скрыто от посторонних глаз.

В культурном слое при шурфовке на площадке нашли небольшое количество орнаментированной керамики, четырехгранные кованые гвозди, кости и зубы животных. В шурфе у подножия башни на выровненной площадке обнаружили металлический лемех – острый наконечник плуга (сошник).

"Военная тайна" и новый этап

Ближе к концу экспедиции часть археологов приступила к обработке керамики. "Технология простая – ведро воды, щетка и терпение, далее отмываем от грязи черепки и раскладываем сушиться на солнце", - делится опытом крупный специалист в этой области Дмитрий Авидзба.

За этим занятием нас застают жители села Джгерда. Во время последней охоты их собаки погнались за медведем и потерялись в горах, теперь приходится искать четвероногих помощников. Садимся у костра, знакомимся, рассказываем, кто мы, зачем и откуда. Неизбежен вопрос про древнее золото - много ли нашли? – смеемся. Археология повсеместно вызывает повышенный интерес у населения.

© Sputnik / Василий Никулин Ужин в лагере археологов

"А знаете ли вы, что в 1987 году рядом с башней археологи из Литвы тоже проводили раскопки? Изучали захоронение персидского воина, много находок было - золото, драгоценности, оружие!" – вспоминает охотник (раскопки здесь никогда не проводились -ред.)

Действительно, среди уроженцев Джгерды редкое застолье обходится без воспоминаний об этом персидском воине. Как гласит легенда, в стародавние времена персидский воин пожаловал в эту местность в надежде отыскать секретный пергамент, в котором детально рассказано, как завоевать Абхазию. Долго воин бродил по лесистым горам и ущельям, пока однажды не умер от комариного укуса. А пергамент с военной тайной, так и лежит где-то, надежно спрятанный от чужаков.

Между тем информация о найденных артефактах в башне чудесным образом дошла до Сухума. Теперь каждый вечер в обязательном порядке археологи отчитывались о проделанной работе своему научному руководителю Олегу Бгажба. Звонили и любопытствующие старшие коллеги - Аркадий Джопуа, Игорь Цвинария, Валентин Нюшков, интересовались, желали удачи.

Археологические раскопки закончились. Последний день был ознаменован приездом Олега Бгажба. "Найденный материал поможет уточнить время постройки Великой Абхазской стены. Определить стратегическое назначение этой башни, осмыслить эти исторические факты. Среди находок исключительно местные изделия и керамика. У нас есть возможность вести раскопки, и мы не хотели бы в настоящее время выдвигать гипотезы, которые потом не подтвердятся. Будем считать, что сейчас этот важный этап прошел на славу. Знаете, отсюда не хочется уезжать!" - отметил Бгажба, осмотрев место раскопок, конструкцию башни и оценив вид, открывающийся с дозорной площадки.

© Sputnik / Василий Никулин Гарик Сангулия и Олег Бгажба

"Все, что мы хотели, мы сделали, впереди новые экспедиции", - подвел итог Шандор Кайтан.

Зимой археологи будут заниматься камеральной обработкой найденного материала при раскопках в Галском районе и Джгерде. На весну планируется третья экспедиция в район села Мерхеул и исследование еще неизученных башен.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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