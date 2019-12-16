Дело о гибели премьера Абхазии: суд над Хаджаратом Тарсман начался в Гудауте

Хаджарату Тарсман предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В Гудаутском районном суде началось судебное разбирательство в отношении Хаджарата Тарсман, обвиняемого по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Об этом Sputnik сообщил адвокат подсудимого Аслан Квициния.

"На первом заседании были допрошены гражданский истец и часть свидетелей. Подсудимый отрицает свою вину в дорожно-транспортном происшествии, защита будет настаивать на том, что Хаджарат Тарсман не виновен в ДТП", - подчеркнул он.

Статья "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" предусматривает наказание от трех до семи лет заключения, отметил Квициния.

Прокурор Валерия Ладария заметила, что в ходе судебного процесса будут исследоваться доказательства, имеющие отношения к делу.

"После окончания судебного следствия мы дадим оценку всему, что мы исследовали, что подтверждает причастность или непричастность подсудимого", - сказала Ладария.

В качестве истца по делу о гибели премьера выступает прокуратура Гудаутского района.

Следующее судебное заседание назначено на 18 декабря в 11:00. Суд продолжит допрашивать оставшуюся часть свидетелей по этому делу, проинформировал адвокат Тарсман.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

11 сентября Сухумский городской суд арестовал Хаджарата Тарсман на два месяца по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

8 ноября 2018 года Сухумский городской суд рассмотрел слушание о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсман и принял решение продлить еще на один месяц и 15 дней содержание под стражей Хаджарата Тарсман.

16 ноября 2018 года, кассационный суд изменил меру пресечения Хаджарату Тарсман и отправил его под домашний арест. Согласно УК Абхазии, продлевать домашний арест можно только на полгода, с истечением этого времени Хаджарат Тарсман был отпущен под подписку о невыезде.

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