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Женщина-судья с молотком

Дело о гибели премьера Абхазии: суд над Хаджаратом Тарсман начался в Гудауте

© Fotolia / WavebreakMediaMicro
В Абхазии
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Темы:
Дело Тарсман (7)
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Хаджарату Тарсман предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В Гудаутском районном суде началось судебное разбирательство в отношении Хаджарата Тарсман, обвиняемого по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Об этом Sputnik сообщил адвокат подсудимого Аслан Квициния.

"На первом заседании были допрошены гражданский истец и часть свидетелей. Подсудимый отрицает свою вину в дорожно-транспортном происшествии, защита будет настаивать на том, что Хаджарат Тарсман не виновен в ДТП", - подчеркнул он.

Статья "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" предусматривает наказание от трех до семи лет заключения, отметил Квициния.

Судебный молоток
© Fotolia / Andrey Burmakin
Суд по делу Тарсман: защита требует справедливого правосудия

Прокурор Валерия Ладария заметила, что в ходе судебного процесса будут исследоваться доказательства, имеющие отношения к делу.

"После окончания судебного следствия мы дадим оценку всему, что мы исследовали, что подтверждает причастность или непричастность подсудимого", - сказала Ладария.

В качестве истца по делу о гибели премьера выступает прокуратура Гудаутского района.

Следующее судебное заседание назначено на 18 декабря в 11:00. Суд продолжит допрашивать оставшуюся часть свидетелей по этому делу, проинформировал адвокат Тарсман.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте.

Заседание сухумского городского суда по делу Хаджарата Тарсмана, арестованного по факту ДТП, в результате которого погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Суд продлил почти на два месяца домашний арест Хаджарату Тарсман

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

11 сентября Сухумский городской суд арестовал Хаджарата Тарсман на два месяца по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

8 ноября 2018 года Сухумский городской суд рассмотрел слушание о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсман и принял решение продлить еще на один месяц и 15 дней содержание под стражей Хаджарата Тарсман.

16 ноября 2018 года, кассационный суд изменил меру пресечения Хаджарату Тарсман и отправил его под домашний арест. Согласно УК Абхазии, продлевать домашний арест можно только на полгода, с истечением этого времени Хаджарат Тарсман был отпущен под подписку о невыезде.

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Темы:
Дело Тарсман (7)
Теги:
Геннадий Гагулия, Гудаута, Суд


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