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Огонь из "Винторезов": российские военные уничтожили "противника" в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На учениях использовались различные средства имитации, в том числе подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 15 тысяч холостых патронов к стрелковому оружию.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках тактико-специального учения в горах нашли и уничтожили незаконные вооруженные формирования (НВФ) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Учения проходили на полигоне Цабал. Военнослужащие, используя беспилотники и комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", выполнили задачи по поиску противника в сложном рельефе местности.

После обнаружения разведчики атаковали "боевиков" с использованием специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74.

При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащие захватили пленного и документы с важной информацией.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе новейшие бронемашины "Тигр-М".

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